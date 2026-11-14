Thêm một cơ sở “đại học trong lòng doanh nghiệp”

Ngày 14-11, tại Tổ hợp Y tế Phương Đông (Hà Nội), Trường Đại học Intracom tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về thành lập Phân hiệu tại Hà Nội, thể hiện định hướng tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Trường Đại học Intracom ký kết hợp tác với Công ty Siemens Healthineers tại Việt Nam. Ảnh: MAI PHẠM

Trường Đại học Intracom cho biết, việc đặt phân hiệu trong hệ sinh thái Tổ hợp Y tế Phương Đông tạo thêm lợi thế trong việc kết nối hoạt động đào tạo với môi trường y tế và các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn. Đây là cơ sở để nhà trường từng bước phát triển môi trường học tập gắn với thực hành, nghiên cứu và nhu cầu thực tế của xã hội, với định hướng “đại học trong lòng doanh nghiệp”.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Intracom ký kết hợp tác với Công ty Siemens Healthineers tại Việt Nam (doanh nghiệp công nghệ y tế). Hai bên sẽ hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật hình ảnh y học (tổ chức chương trình cập nhật kiến thức về kỹ thuật hình ảnh y học hàng năm; hợp tác xây dựng trung tâm đào tạo tại Việt Nam dành cho kỹ thuật viên và sinh viên ngành kỹ thuật hình ảnh y học…). Việc hợp tác này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ y tế hiện đại, tạo thêm cơ hội học tập, thực hành và phát triển chuyên môn cho sinh viên, đồng thời hỗ trợ Nhà trường cập nhật kiến thức và phương pháp đào tạo theo yêu cầu thực tiễn của ngành.

Hội nghị hợp tác nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Từ bài toán đến thị trường - Hợp tác 3 nhà kiến tạo đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” cũng vừa được Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 13-11.

Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2026 ghi nhận một chuyển biến rõ nét về hợp tác “3 nhà”. Về thể chế, cơ chế hợp tác “3 nhà” trong cơ sở giáo dục đại học lần đầu được xác lập. Nhiều đại học ký thỏa thuận chiến lược với tập đoàn, địa phương, như Đại học Quốc gia Hà Nội ký với PetroVietnam; Đại học Quốc gia TPHCM ký với Thành phố và Viettel.

Đáng chú ý, theo Bộ GD-ĐT, ở những nơi đã kết nối, sản phẩm đã ra đời.

Đơn cử, Đại học Bách khoa Hà Nội cùng một tập đoàn dược phẩm và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát triển chatbot hỗ trợ y tế, số hóa hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế phục vụ bác sĩ và người dân. Chip thu phát cao tần cho mạng 5G hay robot làm sạch tấm pin mặt trời do nhà trường thiết kế đã được chuyển giao cho doanh nghiệp. Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt được phát triển qua hợp tác ba nhà đã đứng đầu bảng xếp hạng năng lực tiếng Việt..

Tại Cà Mau, mô hình nuôi cá chình bông tuần hoàn kết hợp trồng rau (aquaponics) được thử nghiệm theo dự án do địa phương đặt hàng, nhà trường chủ trì, doanh nghiệp đối ứng.

Tại Đại học Kinh tế TPHCM, SMART Hub Living Lab đang thử nghiệm thùng rác phân loại bằng trí tuệ nhân tạo, cảm biến không khí, bản sao số hướng tới khuôn viên phát thải ròng bằng không; mô hình còn được nhà trường đưa vào dự án đô thị sáng tạo Trường Thọ.

Tại Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng chính quyền xã Phù Đổng và doanh nghiệp đang xây dựng trung tâm thực nghiệm mở về di sản, kiến trúc và du lịch bền vững.

Một nhóm nghiên cứu vi tảo ở Đà Nẵng, sau nhiều năm nghiên cứu cơ bản bằng nguồn ngân sách khiêm tốn, đã được Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt hàng hợp đồng nghiên cứu và phát triển (R&D) trị giá 4,81 tỷ đồng tại Nhà máy Dung Quất; ngân sách cho nghiên cứu nền đã trở thành “vốn mồi” thực sự.

Bộ GD-ĐT đánh giá, đây là kết quả của sự đồng hành lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp..

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LÂM NGUYÊN