Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Sáng 06/11, Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM đã phối hợp cùng Đảng ủy UBND TPHCM long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 07/11/2026, đúng vào dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026). TS. Nguyễn Mai Lan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Thành uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND TPHCM; Đồng chí Trương Quốc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM; Đồng chí Trần Thị Bạch Huệ - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Được trao tặng Huy hiệu Đảng đúng dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026) là ghi nhận đầy ý nghĩa đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí Đảng viên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên, tạo động lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Chia sẻ khi vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, TS. Nguyễn Mai Lan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không khỏi xúc động và tự hào khi hành trình 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng gắn liền với 40 năm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới. Với TS. Nguyễn Mai Lan, đây là chặng đường đầy ý nghĩa khi được chứng kiến đất nước vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển và TPHCM ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Nhìn lại hành trình 40 năm ấy, TS. Nguyễn Mai Lan đã dành nhiều thời gian, tâm huyết gắn bó cùng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khi còn là trung tâm đào tạo công nhân may và giờ đây là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM và cả nước.

Theo TS. Nguyễn Mai Lan, trên cương vị Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng Trường, bản thân càng xác định rõ “một trường đại học ngoài công lập muốn phát triển bền vững thì trước hết phải có một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị. Đảng bộ vững thì Nhà trường mới vững. Đảng viên gương mẫu thì giảng viên, nhân viên và sinh viên mới tin tưởng, noi theo”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục đổi mới trong phương thức hoạt động, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng bộ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã xây dựng thành công “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, tủ sách và thư viện trực tuyến về Bác tại các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn tại Điện Biên, Quảng Trị, Huế, Đồng Tháp, Cần Giờ để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, Đảng viên và sinh viên, đồng thời luôn quan tâm, chăm lo đời sống người lao động và công tác an sinh xã hội.

Chính những nỗ lực ấy mà Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã được Đảng, Nhà nước và Thành phố ghi nhận và khen thưởng nhiều danh hiệu như Cờ thi đua của Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2024 – 2025; Đơn vị điển hình tiên tiến TPHCM giai đoạn 2020 - 2025; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố về phong trào “Dân vận khéo” năm 2023….

Cá nhân TS. Nguyễn Mai Lan cũng nhận được nhiều khen thưởng cao quý như hai lần được Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2024 và năm 2026, Cá nhân điển hình tiên tiến Thành phố giai đoạn 2020 - 2025 và Cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2025…

Theo TS. Nguyễn Mai Lan, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới bắt đầu từ những điều cụ thể, thiết thực trong công việc và cuộc sống hằng ngày, từ tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, công tác đến cách ứng xử với đồng nghiệp, sinh viên và cộng đồng.

Với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm lãnh đạo và những giá trị được bồi đắp qua nhiều năm là cơ sở để TS. Nguyễn Mai Lan cùng tập thể sư phạm Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững và đổi mới. Trong đó, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đặt sứ mệnh giáo dục, đào tạo con người làm trọng tâm. Qua đó, các giá trị về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được tiếp nối trong đội ngũ Đảng viên mà còn được cụ thể hóa thành những định hướng phát triển, văn hóa và hành động của Nhà trường trong giai đoạn mới.

NGA NGUYỄN