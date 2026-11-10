Chưa hết hạn nhận bài, cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 đã nhận hơn 10.500 bài dự thi

Dù ngày 30/11/2026 mới là hạn chót, cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 đến nay ghi nhận hơn 10.500 bài dự thi đến từ hơn 360 trường Tiểu học và THCS thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Những con số cho thấy sự hưởng ứng của học sinh đối với chủ đề phát triển bền vững, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều ý tưởng sáng tạo và hành động xanh tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Những góc nhìn đa dạng về tương lai xanh

Theo số liệu cập nhật từ Ban Tổ chức, cuộc thi, được phát động từ ngày 20/7/2026, đến nay tiếp nhận 10.506 bài dự thi từ 361 trường Tiểu học và THCS thuộc 34 tỉnh, thành phố. Không chỉ thể hiện mức độ hưởng ứng tại các địa phương, kết quả bước đầu còn cho thấy khả năng kết nối học sinh trên cả nước thông qua một mối quan tâm chung: Xây dựng tương lai xanh và bền vững.

Sự tham gia của hàng trăm trường học còn cho thấy vai trò của cộng đồng giáo dục trong việc khuyến khích học sinh quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững. Với hai trọng tâm Giáo dục xanh và Lối sống xanh, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực như Khoa học, Nghệ thuật, Ngữ văn và Công nghệ với các vấn đề thực tế.

Nhóm học sinh Trường THCS Cầu Giấy A lựa chọn hình thức sáng tạo video để gửi gắm ý tưởng xanh. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Hãy chia sẻ ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050”, cuộc thi khuyến khích học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 thể hiện góc nhìn về Giáo dục xanh và Lối sống xanh. Điểm nhấn của mùa 3 là việc kết nối ước mơ tương lai với trải nghiệm và hành động thực tế, khuyến khích học sinh không chỉ hình dung một thế giới tốt đẹp hơn mà còn suy nghĩ về những điều bản thân có thể làm ngay từ hôm nay.

Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, văn học, mỹ thuật, công nghệ và phát triển bền vững, bảo đảm việc đánh giá các tác phẩm trên cơ sở chuyên môn, đề cao tính sáng tạo, chiều sâu thông điệp và khả năng lan tỏa.

Ba hình thức sáng tạo, ba cách gửi thông điệp đến năm 2050

Trong tổng số bài dự thi đã tiếp nhận, vẽ tranh chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,1% tổng số tác phẩm, tiếp theo là viết thư (34,9%) và video (3,0%). Mỗi hình thức mở ra một cách tiếp cận riêng, giúp học sinh thỏa sức thể hiện sở thích, thế mạnh và ý tưởng của mình.

Ở thể loại vẽ tranh, học sinh sáng tạo một “Biểu tượng xanh 2050” và phát triển thành tác phẩm hội họa. Từ nhân vật, linh vật đến những hình tượng độc đáo, các em có thể chuyển hóa suy nghĩ về môi trường và phát triển bền vững thành thông điệp trực quan, mang dấu ấn cá nhân.

Với thể loại viết thư, học sinh gửi lời nhắn đến năm 2050, kể về một hành động bản thân đã thực hiện để bảo vệ môi trường và chia sẻ ước mơ về tương lai. Yêu cầu này giúp các em nhìn lại trải nghiệm thực tế, nhận thức rõ hơn ý nghĩa của những hành động thường ngày và kết nối trách nhiệm cá nhân với các vấn đề chung.

Một học sinh Trường Tiểu học Genesis Hà Nội gửi thông điệp xanh đến tương lai năm 2050 qua hình thức viết thư. Ảnh: BTC

Ở thể loại video, thí sinh xây dựng câu chuyện về cuộc sống xanh với cốt truyện rõ ràng, kết hợp nhân vật, bối cảnh hoặc hoạt động thực tế. Đây là cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng kể chuyện, tổ chức ý tưởng và truyền tải thông điệp bằng hình ảnh.

Điểm chung của cả ba hình thức không nằm ở kỹ thuật thể hiện, mà ở khả năng giúp học sinh hình thành quan điểm, phát triển ý tưởng và chủ động lên tiếng về tương lai mình mong muốn.

Với hai trọng tâm Giáo dục xanh và Lối sống xanh, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực với các vấn đề thực tế. Ảnh: BTC

Tiếp tục nhận bài đến hết ngày 30/11/2026

Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 3 vẫn đang tiếp nhận bài dự thi từ học sinh lớp 2 đến lớp 8 trên toàn quốc đến hết ngày 30/11/2026.

Sau vòng cấp tỉnh, thành phố, cuộc thi sẽ bước vào vòng Sơ loại toàn quốc từ ngày 1/12/2026 đến ngày 4/1/2027 và vòng Chung kết toàn quốc từ ngày 11/1 đến ngày 31/1/2027. Tại vòng Chung kết, các thí sinh có tác phẩm vượt qua vòng Sơ loại sẽ tham gia phỏng vấn trực tuyến cùng Hội đồng Giám khảo để trình bày và bảo vệ ý tưởng nhằm tìm ra thí sinh xuất sắc nhất.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,5 tỷ đồng, cuộc thi sẽ vinh danh những ý tưởng nổi bật của học sinh, đồng thời khuyến khích sự đồng hành của các nhà trường.

Cụ thể, ngoài giải thưởng cho các cá nhân và đội thi, mùa 3 tiếp tục trao 15 giải tập thể, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng. Kết quả được đánh giá dựa trên tỷ lệ học sinh tham gia (60%) và chất lượng bài dự thi (40%). Việc tính tỷ lệ tham gia theo quy mô học sinh giúp các trường có quy mô khác nhau đều có cơ hội được ghi nhận, đồng thời khuyến khích sự tham gia rộng rãi đi đôi với chất lượng sáng tạo.

Bên cạnh đó, chương trình “Đại sứ Lan tỏa” cũng đang được triển khai để các thí sinh tiếp tục chia sẻ tác phẩm và thông điệp xanh đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Tham gia “Gửi Tương Lai Xanh 2050”, mỗi học sinh đều có thể bắt đầu từ một ý tưởng riêng, một trải nghiệm thực tế hay một hành động nhỏ trong cuộc sống. Điều quan trọng không chỉ là hình dung Trái Đất năm 2050 sẽ như thế nào, mà còn là nhận ra bản thân có thể góp phần tạo nên tương lai ấy từ hôm nay.