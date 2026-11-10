Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tự chủ toàn diện, hình thành 3 trường trực thuộc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tự chủ cho Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, mở đường thành lập 3 trường trực thuộc nòng cốt. Đây là bước chuyển mình lịch sử ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm thành lập trường (16-12-1976 – 16-12-2026).

HUB chính thức hình thành 3 trường trực thuộc chuyên sâu

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức ký ban hành Quyết định số 2448/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM (HUB) giai đoạn 2026–2030. Quyết định này trao quyền tự chủ toàn diện, tạo cơ sở pháp lý để nhà trường tái cấu trúc bộ máy quản trị theo mô hình đại học tiên tiến.

Theo đó, cơ cấu tổ chức mới của HUB được phân cấp tinh gọn và hiện đại. Bên cạnh Ban Lãnh đạo, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Phòng chức năng, Trung tâm và Viện nghiên cứu, HUB chính thức hình thành 3 trường trực thuộc chuyên sâu trực tiếp đảm nhận sứ mệnh đào tạo và chuyển giao tri thức:

Trường Ngân hàng - Tài chính: Đào tạo các lĩnh vực tài chính, ngân hàng số, công nghệ tài chính (Fintech), blockchain, kế toán và kiểm toán số.

Trường Công nghệ và Kinh doanh: Tập trung các ngành quản trị kinh doanh, marketing số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và an toàn thông tin.

Trường Kinh tế - Luật và Ngôn ngữ: Phát triển các ngành kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế, kinh tế số, luật - luật kinh tế, ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc.

Sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

Các trường trực thuộc được phân cấp quản lý để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực bứt phá chất lượng nguồn nhân lực.

HUB xác định định hướng trở thành đại học đa lĩnh vực, liên ngành nằm trong nhóm 500 thế giới về tác động phát triển bền vững theo bảng xếp hạng THE Impact Ranking (năm 2026 trường đã được xếp trong Top 401-600 của 2 tiêu chí SDG8 và SDG16).

Đến giai đoạn 2031–2045, nhà trường hướng tới phát triển mô hình ĐH Ngân hàng TPHCM với 5 trường đại học thành viên, bổ sung thêm Trường ĐH Công nghệ HUB, Trường ĐH Kinh doanh HUB và Trường ĐH Quốc tế HUB.

G. THÙY