Bộ Y tế Ai Cập thông báo ít nhất 31 người thiệt mạng, 21 người bị thương trong vụ hỏa hoạn liên quan đến một chiếc xe bồn chở nhiên liệu và nhiều phương tiện khác trên đường vành đai Cairo ở quận Waraq, thành phố Giza, ngày 25-11 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Ai Cập. Ảnh: ANADOLU

Theo nhà chức trách, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy tài xế mất kiểm soát khiến chiếc xe bồn chệch hướng, đâm vào dải phân cách bê tông rồi phát nổ và bốc cháy. Ngọn lửa sau đó lan sang nhiều phương tiện khác trên đường Vành đai Cairo.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã huy động 39 xe cứu thương tham gia cứu hộ. Toàn bộ những người bị thương được chuyển đến 3 bệnh viện.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan cung cấp mọi sự hỗ trợ và chăm sóc cần thiết cho những người bị thương và gia đình các nạn nhân, nhanh chóng khắc phục hậu quả tai nạn và khôi phục giao thông bình thường, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

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MINH CHÂU