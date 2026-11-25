Ngày 24-11 (giờ địa phương), bồi thẩm đoàn tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), tuyên tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc phạm 10 tội danh hình sự, liên quan hoạt động kinh doanh tại Iran và hành vi đánh cắp bí mật thương mại của các doanh nghiệp Mỹ.

Một gian hàng của tập đoàn Huawei tại triển lãm công nghệ ở Tây Ban Nha vào tháng 2-2026. Ảnh: XINHUA

Theo trang tin Investing, Huawei bị kết tội đối với 10 trong tổng số 12 tội danh, bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận qua phương tiện điện tử, vi phạm các lệnh trừng phạt và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn tuyên Huawei không phạm tội đối với hai cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức và âm mưu cản trở công lý.

Một trong những nội dung trọng tâm của vụ án là cáo buộc Huawei cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng về hoạt động kinh doanh tại Iran. Các công tố viên cho rằng hành vi này đã tạo điều kiện để tập đoàn thực hiện các giao dịch liên quan đến Iran, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, phía bào chữa khẳng định các ngân hàng biết về hoạt động của Huawei tại Iran nhưng vẫn cạnh tranh để cung cấp dịch vụ cho tập đoàn.

Các cáo buộc liên quan bí mật thương mại được Bộ Tư pháp Mỹ bổ sung vào năm 2020. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Huawei đã bị cáo buộc sử dụng các thủ đoạn gian lận và che giấu thông tin nhằm chiếm đoạt công nghệ của các doanh nghiệp Mỹ để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Phản ứng sau phán quyết, Huawei cho rằng những cáo buộc dẫn đến việc tập đoàn bị kết tội thiếu cơ sở pháp lý và thực tế, đồng thời hoan nghênh quyết định của bồi thẩm đoàn tuyên tập đoàn không phạm cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức. Huawei khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Phiên tòa kéo dài hơn hai tháng, với hơn 60 nhân chứng được phía công tố triệu tập và 15 nhân chứng do phía bào chữa triệu tập. Chưa rõ Huawei sẽ phải đối mặt với những hình phạt cụ thể nào. Thẩm phán liên bang Mỹ Ann Donnelly dự kiến tuyên án vào ngày 14-9-2027. Huawei được thành lập vào năm 1987 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Tập đoàn hiện có hơn 200.000 nhân viên và hoạt động tại khoảng 170 quốc gia.

PHƯƠNG NAM