Theo báo Prensa Latina, người đứng đầu WHO đã thị sát nhiều cơ sở y tế, viện nghiên cứu, hội đàm với Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và các nhà lãnh đạo Cuba.

Tổng Giám đốc WHO bày tỏ quan ngại trước những khó khăn mà hệ thống y tế Cuba đang phải đối mặt do thiếu hụt nguồn lực và nguồn cung điện không ổn định. Trong chuyến thăm 3 ngày, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tái khẳng định cam kết của WHO và hệ thống Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ Cuba thực hiện các mục tiêu phát triển ưu tiên, cũng như tiến trình chuyển đổi kinh tế và xã hội của nước này.

Theo tờ The Japan Times, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đồng thời công bố khoản hỗ trợ trị giá 2 triệu USD của WHO dành cho Cuba nhằm tăng cường chương trình tiêm chủng quốc gia và bổ sung trang thiết bị y tế cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Cuối tháng 10-2026, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt với Cuba trong nhiều thập niên qua. Đây là lần thứ 34 Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết thường niên yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba. Nghị quyết lần đầu tiên được Đại hội đồng LHQ xem xét vào năm 1992.

PHƯƠNG NAM