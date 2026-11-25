Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) đã phát hiện vụ xâm nhập một hệ thống phân tích tình báo nguồn mở, làm lộ một số thông tin không mật. Sự cố gây gián đoạn hoạt động của hệ thống.

Ngày 24-11 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ đưa tin, hệ thống bị xâm nhập được sử dụng để thu thập, xử lý và phân tích thông tin từ các nguồn công khai như Internet, mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh thương mại và cơ sở dữ liệu, phục vụ hoạt động tình báo.

Vụ tấn công không ảnh hưởng đến các mạng lưới hoặc thông tin mật của các cơ quan tình báo Mỹ. Hiện sự cố đã được khắc phục và không có hệ thống nào khác được xác định gặp rủi ro từ vụ việc.

Danh tính thủ phạm, phương thức xâm nhập và phạm vi cụ thể của dữ liệu bị lộ chưa được công bố. CIA hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Đây là vụ xâm nhập mới nhất trong một loạt sự cố an ninh mạng ảnh hưởng đến các cơ quan an ninh Mỹ.

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ghi nhận hai vụ việc liên quan đến hệ thống dữ liệu và hoạt động mạng của cơ quan này. FBI hiện điều tra vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) do cơ quan quản lý. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng ghi nhận sự cố gián đoạn một số hệ thống công nghệ thông tin.

HUYỀN HƯƠNG