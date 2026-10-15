LG công bố loạt phụ kiện nhà thông minh hợp tác cùng Apple

LG Electronics vừa giới thiệu loạt phụ kiện nhà thông minh thế hệ mới được đồng phát triển cùng Apple dành cho bộ sưu tập Apple Home.

Các sản phẩm của LG vừa được giới thiệu.

Nổi bật trong dải sản phẩm mới là bộ ba camera an ninh tích hợp độ phân giải video lên đến 2.5K, khả năng ghi hình ban đêm có màu trong điều kiện thiếu sáng và thuật toán phân tích hình ảnh thông minh. Cả ba dòng camera đều sở hữu tính năng nhận diện người, phương tiện, thú cưng để gửi cảnh báo chính xác, đồng thời hỗ trợ bộ nhớ cục bộ và tùy chọn khoanh vùng bảo vệ riêng tư.

Trong dó Camera trong nhà Sở hữu góc quan sát siêu rộng 160° giúp bao quát toàn bộ căn phòng. Thiết bị được trang bị cơ chế nghiêng ống kính vật lý che camera cùng nút điều khiển vật lý giúp người dùng chủ động ngắt giám sát khi cần thiết.

Các sản phẩm của LG vừa được giới thiệu.

Camera ngoài trời và Đèn rọi camera đảm bảo hình ảnh sắc nét cả ngày lẫn đêm và mẫu Đèn rọi camera tích hợp hai đèn chiếu sáng thích ứng, tự động bật sáng khi phát hiện chuyển động để tăng cường an ninh.

Cùng nằm trong nhóm thiết bị lối vào, chuông cửa video của LG ứng dụng hệ thống camera kép độc đáo. Mắt camera phía trước đạt độ phân giải 2.5K kết hợp cùng camera phía dưới chuẩn Full HD giúp người dùng quan sát trọn vẹn cả khách đến nhà lẫn bưu kiện đặt dưới sàn. Thiết bị hỗ trợ đàm thoại hai chiều, nhận diện bưu kiện và phát thông báo qua các thiết bị Apple HomeView, HomePod hoặc HomePod mini.

Mẫu Khóa thông minh Deadbolt của LG mang đến phương thức kiểm soát ra vào hiện đại và tối giản. Nhờ tích hợp công nghệ băng thông siêu rộng Ultra Wideband (UWB), sản phẩm cho phép người dùng mở khóa hoàn toàn rảnh tay thông qua chìa khóa nhà (home key) trên iPhone hoặc Apple Watch khi lại gần cửa.

Bên cạnh khả năng tự động nhận diện vị trí để mở khóa, thiết bị vẫn duy trì các phương thức truy cập linh hoạt như chạm NFC, nhập mã PIN hoặc dùng chìa khóa cơ truyền thống. Cảm biến cửa tích hợp cùng hệ thống thông báo theo thời gian thực giúp gia chủ dễ dàng kiểm soát trạng thái đóng mở và an ninh của ngôi nhà.

Các phụ kiện LG rất dễ thiết lập chỉ bằng một thao tác chạm trên iPhone.

Ở giải pháp quản lý môi trường sống, bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh của LG tích hợp tính năng Nhiệt độ thích ứng, tự động cân chỉnh hệ thống sưởi và làm mát dựa trên trạng thái người dùng đang vắng nhà, trên đường về hay đang ngủ.

Khi kết hợp cùng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm LG đặt tại các phòng, hệ thống sẽ liên tục cập nhật dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực để duy trì bầu không khí thoải mái đồng đều. Toàn bộ dòng phụ kiện nhiệt độ sử dụng chuẩn kết nối Matter trên nền tảng Thread (Matter over Thread), giúp tối ưu lượng điện tiêu thụ, phản hồi tức thì và hạn chế gián đoạn tín hiệu…

KIM THANH