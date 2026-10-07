Giải pháp lưu trữ nhanh nhất thế giói cho nhà cung cấp hạ tầng AI

Kiến trúc mới của NetAppcung cấp năng lực lưu trữ nhanh nhất thế giới, tối ưu hóa hiệu suất GPU và hỗ trợ thông lượng tổng thể lên tới 100 TB mỗi giây

NetApp vừa ra mắt NetApp Novus hỗ trợ tối ưu cho AI Factory.

NetApp (NASDAQ: NTAP), công ty chuyên về Hạ tầng dữ liệu thông minh, vừa ra mắt NetApp Novus, giải pháp lưu trữ nhanh nhất thế giới được thiết kế cho các nhà cung cấp hạ tầng AI vận hành những môi trường GPU quy mô lớn.

Được xây dựng để hỗ trợ hệ thống tệp quy mô zettabyte, kiến trúc thế hệ mới này cho phép các AI Factory (nhà máy AI) duy trì nguồn dữ liệu liên tục cho hàng triệu GPU, từ đó tối đa hóa hiệu suất, khả năng khai thác và lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI.

Các neocloud (nhà cung cấp dịch vụ đám mây thế hệ mới, tối ưu cho hạ tầng AI) và nhà cung cấp dịch vụ GPU-as-a-Service đang xây dựng những AI Factory có quy mô mà các kiến trúc lưu trữ truyền thống chưa từng được thiết kế để đáp ứng, dẫn đến tình trạng nghẽn dữ liệu, làm giảm hiệu suất sử dụng GPU và đội chi phí hạ tầng.

Trong các mô hình lưu trữ cũ, mức sử dụng GPU có thể giảm xuống dưới 30% khi hệ thống không thể cung cấp đủ dữ liệu cho GPU xử lý, khiến các AI Factory không đạt được kết quả mong muốn và khó thu hồi vốn đầu tư.

Chính vì vậy NetApp Novus được thiết kế để giải quyết những thách thức mà các AI Factory đang gặp phải bằng cách cung cấp kiến trúc thế hệ mới. Kiến trúc này loại bỏ các giới hạn về khả năng mở rộng bằng cách tách riêng phần quản lý siêu dữ liệu (metadata) khỏi luồng dữ liệu chính.

Nhờ đó, hiệu năng, dung lượng lưu trữ và khả năng xử lý đồng thời có thể được mở rộng độc lập mà vẫn hoạt động trong cùng một không gian dữ liệu thống nhất (single namespace) sử dụng giao thức chuẩn NFS.

Ông Syam Nair, Giám đốc Sản phẩm của NetApp cho biết: “Hiệu quả của AI Factory phụ thuộc không chỉ vào GPU mà còn vào khả năng cung cấp dữ liệu. Khi dữ liệu không theo kịp tốc độ xử lý, GPU sẽ bị lãng phí và chi phí vận hành AI tăng cao. Tận dụng sức mạnh của nền tảng NetApp, Novus mang đến hiệu năng mở rộng không giới hạn, đạt tới 100 TB/giây, vượt trội so với mọi giải pháp hiện có trên thị trường, trở thành kiến trúc lưu trữ hiệu năng cao thế hệ mới cho quy mô AI…”.

BÌNH LÂM