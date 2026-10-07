OPPO A7 Pro 5G bắt nhịp với hạ tầng 5G

Sự xuất hiện của OPPO A7 Pro 5G với viên pin 8.000mAh và chuẩn siêu bền IP69K không chỉ thiết lập kỷ lục mới về độ bền, mà còn đón đầu làn sóng tiêu dùng thiết bị kết nối tốc độ cao trong kỷ nguyên 5G.

OPPO A7 Pro 5G hứa hẹn mang đến trải nghiệm tốt nhất trên môi trường mạng 5G

Với đà phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số cả nước, thị trường di động Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các dòng máy giá rẻ sang phân khúc đa năng cao cấp hơn.

Theo báo cáo của Bộ KH-CN công bố cuối tháng 2-2026, Việt Nam đã phủ sóng 5G tới gần 91,2% dân số, với 81,5% người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh. Tốc độ mạng 5G ghi nhận qua công cụ i-Speed của VNNIC đạt trung bình 594,81 Mbps (riêng Viettel đạt 617 Mbps), giúp tải bộ phim 4K dung lượng 10 GB chỉ trong 2-3 phút.

OPPO A7 Pro 5G được thiết kế hài hòa

Hạ tầng số phát triển đã tạo ra sự thay đổi thói quen tiêu dùng. Theo nghiên cứu từ Omdia, lượng máy xuất xưởng phân khúc dưới 200 USD giảm hơn 30% trong quý 1-2026, nhường chỗ cho các thiết bị đa năng kết nối 5G. Trong bối cảnh đó, OPPO vươn lên vị trí thứ hai tại Việt Nam với 21% thị phần xuất xưởng, tạo đà đẩy mạnh các dòng sản phẩm chiến lược thích ứng với hạ tầng mạng siêu tốc.

OPPO A7 Pro 5G đạt chuẩn cao cấp IP69K

Nhiều năm qua, dòng A của OPPO gắn liền với hình ảnh "máy bền, pin trâu" qua hành trình nâng cấp liên tục: từ A5 Pro (5.800mAh) đến A6 Pro (6.500mAh - 7.000mAh, chuẩn IP66/IP68/IP69). Tuy nhiên, khi kết nối 5G đòi hỏi công suất xử lý và tần suất sử dụng cao hơn, mang lại trải nghiệm toàn diện, kết nối mượt mà và vận hành bền bỉ.

Mẫu OPPO A7 Pro 5G sắp ra mắt tại Việt Nam chính là câu trả lời cho sự kết nối giữa hạ tầng và thiết bị. Máy được trang bị viên pin dung lượng "khủng" 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W SUPERVOOC, sạc ngược có dây và cam kết duy trì trên 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc (tương đương 6 năm sử dụng).

Chuẩn cao cấp IP69K với ColorOS tối ưu cho người dùng

Về khả năng bảo vệ, thiết bị nâng cấp lên chuẩn cao cấp IP69K, chịu được xịt nước áp lực cao ở 80°C, kháng 38 loại chất lỏng phổ biến và chịu lực rơi vỡ từ độ cao 1,8m… dù thiết kế gọn gàng mỏng 8,8 mm, trọng lượng 205g.

Đáp ứng nhu cầu giải trí và công việc cường độ cao trên nền mạng 5G, OPPO A7 Pro 5G sở hữu màn hình AMOLED 6,57 inch Full HD+ sắc nét, tần số quét 120 Hz và độ sáng đỉnh 1.400 nits. Bên trong, vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max (6 nm) kết hợp RAM 6/8 GB, bộ nhớ trong 256 GB và hệ điều hành ColorOS 16 (Android 16) bảo đảm khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng. Hệ thống camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS giúp ghi lại hình ảnh sắc nét trong mọi điều kiện.

Sự kết hợp giữa vi xử lý 5G, màn hình 120 Hz, độ bền IP69K và pin 8.000mAh biến OPPO A7 Pro 5G thành công cụ “toàn năng”, không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn khẳng định sự bắt nhịp kịp thời của OPPO với hạ tầng 5G đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

KIM THANH