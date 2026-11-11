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AWS dành 100 triệu USD công nghệ AI và điện toán đám mây

SGGPO

Sáng kiến AWS Health Impact Initiative mang đến cho các tổ chức y tế trên thế giới và tại Việt Nam với quyền tiếp cận công nghệ AI và điện toán đám mây để xây dựng các giải pháp phục vụ các cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế...

AWS Health Impact Initiative góp phần phát triển các dịch vụ agentic AI và hạ tầng điện toán đám mây,
AWS Health Impact Initiative góp phần phát triển các dịch vụ agentic AI và hạ tầng điện toán đám mây,

Tập đoàn công nghệ Amazon Web Services (AWS) vừa công bố Sáng kiến AWS Health Impact Initiative (HII), một cam kết kéo dài 5 năm tổng trị giá 100 triệu USD, bao gồm công nghệ AI, các dịch vụ Agentic AI và hạ tầng điện toán đám mây,

Cam kết này nhằm hỗ trợ các tổ chức xây dựng giải pháp, góp phần thu hẹp các khoảng cách còn tồn tại trong y tế và nghiên cứu y học đối với các cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế trên toàn cầu.

Thông qua HII, các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực y tế, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và công ty công nghệ tại Việt Nam cũng như trên thế giới đều có thể đăng ký nhận hỗ trợ để phát triển và mở rộng quy mô các giải pháp y tế của mình.

Sáng kiến HII còn mở ra một con đường trực tiếp để các tổ chức phi lợi nhuận về y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu và các startup công nghệ y tế tại Việt Nam tiếp cận các nguồn lực AI, agentic AI và điện toán đám mây cần thiết để xây dựng và mở rộng quy mô giải pháp của mình.

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Từ khóa

AWS 100 triệu USD công nghệ AI điện toán đám mây

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