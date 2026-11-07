VNPT đề xuất ứng dụng dữ liệu, AI giải quyết các vấn đề phát triển của Quảng Trị

Sau một năm hợp tác, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Quảng Trị đã đưa nhiều nền tảng số vào hoạt động, phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn hợp tác mới, hai bên tập trung khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết các nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Nhiều nền tảng số đi vào hoạt động

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn VNPT được ký ngày 29-10-2025, tập trung vào 4 trụ cột: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Năm đầu triển khai thỏa thuận cũng là thời điểm Quảng Trị vận hành bộ máy sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm các hệ thống số hoạt động thông suốt trên địa bàn rộng hơn, đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Trong bối cảnh đó, VNPT đã bảo đảm kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống hội nghị trực tuyến đến 100% UBND, Đảng ủy của 78 xã, phường, đặc khu, với 189 điểm cầu. Hạ tầng viễn thông trên địa bàn có 1.339 trạm 4G, 56 trạm 5G; hệ thống điện toán đám mây phục vụ giải quyết thủ tục hành chính được mở rộng theo quy mô tỉnh sau hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm trao đổi biên bản ghi nhớ về thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2027-2030. Ảnh: H.H

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice vận hành thống nhất toàn tỉnh, liên thông 3 cấp từ Trung ương đến cấp xã từ đầu năm 2026, phục vụ 145 cơ quan, đơn vị với gần 20.000 tài khoản. Đến ngày 30-10-2026, có 94,5% văn bản được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử; 100% đơn vị xử lý, ban hành văn bản trên hệ thống. Cùng với đó, 69 kiosk dịch vụ công được triển khai tại 68 xã, phường, đặc khu, hỗ trợ tra cứu thủ tục bằng mã QR và hiển thị đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Bru-Vân Kiều.

Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng được triển khai trên toàn tỉnh với hơn 45.000 tài khoản. Toàn bộ 45.934 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đã được đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

VNPT Quảng Trị cũng triển khai phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, phục vụ khảo sát, đánh giá các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những tháng cuối năm 2026.

Trong lĩnh vực kinh tế số, khoảng 8.382 đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử của VNPT. Ở lĩnh vực giáo dục, 314/443 trường học sử dụng nền tảng vnEdu, 307 trường triển khai học bạ số. Trong lĩnh vực y tế, các giải pháp số của VNPT được triển khai tại 20/29 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và toàn bộ 78 trạm y tế xã, phường. AI cũng bước đầu được ứng dụng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua trợ lý tri thức VNPT iKnow, triển khai tại 10 đơn vị với hơn 1.000 tài khoản.

Tập trung khai thác dữ liệu, ứng dụng AI

Trên nền tảng đã hình thành, VNPT đề xuất định hướng hợp tác giai đoạn 2027-2030, chuyển trọng tâm từ mở rộng các ứng dụng số sang khai thác dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành và giải quyết những nhu cầu đặc thù của Quảng Trị.

Bốn nhóm trọng tâm gồm: phát triển chính quyền dựa trên dữ liệu và điều hành thông minh; chuyển đổi số cấp xã; phát triển kinh tế số gắn với lợi thế địa phương; xây dựng nền tảng AI dùng chung phục vụ chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Trước mắt, VNPT đề xuất ưu tiên nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), gắn với xây dựng kho dữ liệu dùng chung và kết nối dữ liệu chuyên ngành. Mục tiêu là chuyển từ tổng hợp, hiển thị thông tin sang phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định, nhất là trong quản lý kinh tế - xã hội, môi trường và phòng chống thiên tai.

Ở cấp cơ sở, VNPT đề xuất xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số cho 78 xã, phường, đặc khu, tích hợp hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng nghiệp vụ và các kênh tương tác với người dân. Qua đó, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công.

Đại diện tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 500 điện thoại thông minh do Tập đoàn VNPT trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: H.H

Về ứng dụng AI, thay vì phát triển các ứng dụng riêng lẻ, VNPT đề xuất xây dựng nền tảng dùng chung, hỗ trợ cán bộ xử lý thông tin, người dân thực hiện thủ tục hành chính và lãnh đạo khai thác dữ liệu phục vụ điều hành. Việc tích hợp trợ lý tri thức vào hệ thống quản lý văn bản cũng đang được nghiên cứu nhằm đưa AI vào công việc thường ngày.

Bên cạnh chính quyền số, VNPT đề xuất phát triển cửa khẩu số, logistics thông minh tại Lao Bảo, Cha Lo, La Lay; ứng dụng dữ liệu, Internet vạn vật (IoT) và AI trong nông nghiệp; mở rộng số hóa di sản và phát triển du lịch thông minh. Những giải pháp này gắn với các lĩnh vực Quảng Trị ưu tiên phát triển, đặc biệt là logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

VNPT đề xuất triển khai hợp tác theo lộ trình, kế thừa các hệ thống hiện có, thí điểm trước khi nhân rộng và đánh giá bằng hiệu quả ứng dụng thực tế; hạn chế đầu tư phân tán, tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ có nhu cầu rõ ràng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm khẳng định, VNPT cam kết tiếp tục đồng hành cùng Quảng Trị, huy động nguồn lực, chuyên gia và các giải pháp công nghệ để triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027-2030. Ông Huỳnh Quang Liêm cũng đề xuất hai bên thành lập tổ công tác chung nhằm tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cụ thể hóa nội dung hợp tác thành từng nhiệm vụ, sản phẩm và lộ trình triển khai, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất.

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG