FPT đề xuất 5 trụ cột đồng kiến tạo AI và lượng tử

Tại Diễn đàn công - tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản vừa diễn ra tại Tokyo, FPT đề xuất 5 trụ cột đồng kiến tạo về AI, lượng tử, nhân lực và tài chính công nghệ, đồng thời trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Nhật Bản về thiết bị bay không người lái (UAV) và kinh tế tầm thấp.

Nhà máy Kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn FPT ở Bắc Ninh vừa vận hành thử nghiệm giai đoạn 1

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình nhận định, AI đang thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển với tốc độ chưa từng có và đây là cơ hội để Nhật Bản và Việt Nam bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng tạo ra những giá trị vượt xa năng lực của mỗi bên. Từ đó, FPT đề xuất 5 trụ cột hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Đầu tiên là xây dựng hạ tầng AI chủ quyền, tin cậy, kết nối AI Factory, dữ liệu và năng lực ứng dụng của 2 nước trên nguyên tắc mỗi bên làm chủ hạ tầng và dữ liệu của mình. Tiếp theo là chuyển đổi AI cho doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực ô tô, điện tử, logistics và năng lượng. Kế đó là đào tạo quy mô lớn hàng chục ngàn kỹ sư AI và lượng tử, thành thạo tiếng Nhật. Thứ tư là thành lập Quỹ đồng sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản. Thứ năm là thúc đẩy hợp tác trong kỷ nguyên lượng tử.

Theo ông Trương Gia Bình, 5 đề xuất này cần được triển khai trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ 2 nước, các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản. "Chúng ta không chỉ hợp tác để cùng phát triển, mà còn cùng kiến tạo một tương lai mới cho cả hai dân tộc", ông nói.

Tại sự kiện, FPT và các đối tác Nhật Bản trao các biên bản ghi nhớ (MoU). Ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) do FPT dẫn dắt đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Xúc tiến đặc khu chiến lược quốc gia Kaga. Hai bên hướng tới thúc đẩy kinh tế tầm thấp tại Việt Nam và Nhật Bản, nghiên cứu hình thành các cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan tại thành phố Kaga, cùng khai thác dữ liệu và AI để phát triển mô hình kinh doanh mới.

Với MoU giữa FPT và NTT e-Drone Technology, doanh nghiệp UAV có vị thế lớn tại Nhật Bản, hai bên dự kiến phối hợp phát triển bộ điều khiển từ xa cho drone, khảo sát thị trường UAV tại Việt Nam, triển khai các dự án thử nghiệm (PoC) và mở rộng kênh phân phối...

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