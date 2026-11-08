AI góp phần giải bài toán quá tải ở cấp xã

Sau một thời gian thử nghiệm đạt hiệu quả rõ rệt, từ tháng 11 này, mô hình AI dùng chung chính thức được tích hợp vào phần mềm quản lý, điều hành và theo dõi nhiệm vụ ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là sản phẩm được chính quyền xã đặt hàng VNPT Thanh Hóa.

Từ những nhu cầu thực tế hàng ngày

Xã Hoằng Hóa được thành lập từ việc sáp nhập 6 xã cũ, có khoảng 43.000 người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức xã có 62 người, phải đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn do nhu cầu phát triển. Ông Hoàng Hữu Chinh, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Hoằng Hóa cho biết, trung bình mỗi ngày, xã tiếp nhận khoảng 100 văn bản, phát hành khoảng 40 văn bản, chưa kể các thủ tục hành chính như giấy khai sinh, giấy khai tử, chứng thực...

"Trước đây, chúng tôi phải theo dõi trên hệ thống, nhập tay số liệu hoặc làm excel từng bước, rất thủ công… mất rất nhiều thời gian và khó tránh khỏi sai sót", ông Hoàng Hữu Chinh chia sẻ.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Hóa. Ảnh: T.B

Áp lực công việc khiến cán bộ địa phương chủ động tìm kiếm các công cụ hỗ trợ. Nhiều người sử dụng các phần mềm AI miễn phí để tổng hợp thông tin, soạn thảo báo cáo, rà soát lỗi chính tả và thể thức văn bản. Tuy nhiên, những công cụ phổ thông chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng thường xuyên, nhất là giới hạn dung lượng và khả năng xử lý dữ liệu. Cùng với đó là nỗi lo về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Từ nhu cầu thực tế, UBND xã phối hợp với VNPT Thanh Hóa xây dựng phần mềm riêng, tích hợp AI phục vụ quản lý, điều hành và theo dõi nhiệm vụ. Ông Lê Bỉnh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa cho biết, hai bên nhiều lần trao đổi, thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp theo phản hồi của cán bộ trực tiếp sử dụng. Sau quá trình triển khai thử hiệm hiệu quả, phần mềm này đã chính thức triển khai từ tháng 11 này.

Phần mềm tích hợp AI chuyên biệt do VNPT phát triển theo đặt hàng của UBND xã Hoằng Hóa. Ảnh: T.B

Mô hình AI do VNPT xây dựng không chỉ hỗ trợ đọc, tổng hợp văn bản mà còn phân tích nội dung, xác định nhiệm vụ, đơn vị và cá nhân phụ trách, theo dõi tiến độ thực hiện...

Anh Hoàng Mạnh Cường, chuyên viên Phòng Văn hóa, xã Hoằng Hóa cho biết, với khối lượng công việc theo dõi khoảng 600 văn bản, trước đây phải mở từng văn bản để kiểm tra thời hạn, phân loại công việc ưu tiên. Anh thường xuyên xử lý công việc ngay trong ngày nghỉ. Nhưng từ khi có công nghệ hỗ trợ, công việc được sắp xếp khoa học theo thứ tự ưu tiên, giảm tải thời gian và công sức.

Hướng tới AI dùng chung, an toàn, hiệu quả

Theo ông Lê Bỉnh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa, hệ thống này giúp lãnh đạo theo dõi rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, trách nhiệm. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc, phục vụ chấm điểm KPI định kỳ. Ông thừa nhận chưa thể hoàn toàn tin tưởng AI, vẫn phải kiểm tra lại kết quả. "Chúng tôi rất cần trợ lý AI chính thống và được khuyến cáo để dùng. Đó là lý do chúng tôi đặt hàng sản phẩm này với VNPT", ông Lê Bỉnh Nam cho biết.

Ông Lê Đăng Nam, Giám đốc VNPT Hoằng Hóa giới thiệu về hệ thống phần mềm và AI tích hợp của VNPT. Ảnh: T.B

Ông Lê Đăng Nam, Giám đốc VNPT Hoằng Hóa cho biết, VNPT đã đồng hành cùng chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, nhất là về mặt công nghệ. Với “đề bài AI” của xã Hoằng Hóa, các kỹ sư VNPT đã xây dựng phần mềm tích hợp AI chuyên biệt cho Hoằng Hóa. VNPT cũng tổ chức khóa đào tạo AI cho tất cả cán bộ, công chức, đảm bảo vận hành tối ưu phần mềm, khai thác hiệu quả AI trên hệ thống.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Hóa. Ảnh: T.B

Trong quá trình hợp tác với các địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp, AI tiếp tục là điểm nhấn của VNPT. Thay vì phát triển các ứng dụng riêng lẻ, VNPT hướng tới nền tảng AI dùng chung, hỗ trợ cán bộ xử lý thông tin, người dân thực hiện thủ tục hành chính và lãnh đạo khai thác dữ liệu phục vụ điều hành. Việc tích hợp trợ lý tri thức vào hệ thống quản lý văn bản cũng được nghiên cứu để đưa AI vào công việc thường ngày.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng “mở cửa” nền tảng AI và chia sẻ những cách tiếp cận đã mang lại hiệu quả, giúp các tổ chức, doanh nghiệp đi nhanh hơn và vượt qua giai đoạn thử nghiệm để phát triển đơn vị.

Hiện nay, hệ sinh thái AI của VNPT trải rộng từ các mô hình AI chuyên biệt đến các nền tảng Agentic AI. Hệ sinh thái đang đồng hành cùng các bộ ngành, địa phương, hơn 100 ngân hàng, tổ chức tài chính cùng hàng ngàn doanh nghiệp và hàng triệu gia đình. Dựa trên hạ tầng viễn thông quốc gia và hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại, AI của VNPT đang hiện diện tại cả 34 tỉnh, thành phố.

TRẦN BÌNH - THU QUỲNH