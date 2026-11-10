Visa cho thấy AI làm thay đổi cách chi tiêu, mua sắm

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm: AI chuyển dịch từ vai trò hỗ trợ tìm kiếm, khám phá và so sánh sang chủ động đưa ra quyết định thay cho người tiêu dùng.

Đại diện Visa chia sẻ thông tin tại sự kiện

Tại hội nghị khách hàng thường niên, Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa (NYSE: V) chia sẻ xu hướng du lịch và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại hoạt động thương mại, cũng như cách các ngân hàng xây dựng mối quan hệ bền vững và dài lâu với khách hàng.

Khảo sát của Visa trên 1.000 người tiêu dùng Việt Nam cho thấy 57% sẵn sàng sử dụng các công cụ trợ lý AI để hỗ trợ mua sắm trực tuyến, cao hơn 50% so với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các công cụ này có thể hỗ trợ tìm kiếm, so sánh và hoàn tất mua sắm, dù vấn đề về quyền riêng tư, độ chính xác và rủi ro thanh toán trái phép vẫn là những mối quan ngại đáng chú ý.

Ở bước chuyển dịch tiếp theo, AI có thể vượt ra khỏi vai trò đề xuất hay so sánh lựa chọn để chủ động thực hiện giao dịch thay cho người dùng, bao gồm cả việc hoàn tất giao dịch.

Sự thay đổi này đòi hỏi niềm tin lớn hơn từ người dùng. Khảo sát của Visa tại châu Á – Thái Bình Dương chỉ ra, 45% người tiêu dùng cởi mở hơn với hình thức mua sắm – thanh toán ủy quyền cho AI nếu có những đảm bảo chặt chẽ hơn về an toàn thanh toán.

Đối với ngân hàng, cơ hội không chỉ nằm ở việc tích hợp AI vào các dịch vụ hiện có, mà còn ở khả năng đơn giản hóa trải nghiệm hằng ngày và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì tiêu chuẩn về thanh toán liền mạch, an toàn, độ tin cậy và quyền kiểm soát của người tiêu dùng – những yếu tố nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái thương mại đáng tin cậy.

Thời gian qua, Visa đã hỗ trợ các tổ chức phát hành, công ty fintech và doanh nghiệp tại Việt Nam chuyển đổi từ chương trình tích lũy và đổi thưởng truyền thống dựa trên giao dịch sang những chương trình khách hàng thân thiết có tính kết nối và cá nhân hóa cao hơn.

Với giải pháp như Visa Rewards Platform, các đơn vị có thể linh hoạt thiết kế cơ chế tích điểm gắn với sản phẩm, dịch vụ và hành vi khách hàng, đồng thời khai thác dữ liệu và ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu riêng của từng khách hàng.

“Sự mở rộng của phân khúc khách hàng cao cấp, gia tăng xu hướng du lịch và sự phát triển của AI đang định hình lại cách người tiêu dùng tương tác với các hoạt động thương mại. Đối với Visa, đây là cơ hội quan trọng để hợp tác cùng các đối tác định hình thế hệ thanh toán tiếp theo, đồng thời mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa hơn, liền mạch và đáng tin cậy”, bà Ana Vasconcellos, Tổng Giám đốc Visa Đông Nam Á chia sẻ.

KIM THANH