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Bosch Rexroth cùng đối tác thúc đẩy công nghệ tự động hóa

Tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam (Vietnam Industrial và Manufacturing Fair Bắc Ninh 2026 (VIMF), Bosch Rexroth cùng các đối tác ủy quyền là Công ty cổ phần Kỹ thuật Nam Hải (Nam Hải Engineering) và Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Ngô Phan đã giới thiệu các công nghệ và ứng dụng dành cho ngành sản xuất tại Việt Nam.

Khách tham quan tìm hiểu công nghệ của Bosch Rexroth tại sự kiện
Khách tham quan tìm hiểu công nghệ của Bosch Rexroth tại sự kiện

Tại đây, các công nghệ của Bosch Rexroth được giới thiệu thông qua những ứng dụng được phát triển và tích hợp cùng các đối tác trong nước, qua đó giúp khách tham quan tìm hiểu nhiều phương án khác nhau trong tự động hóa máy móc, điều khiển chuyển động và hệ thống thủy lực.

Cụ thể, Nam Hải Engineering giới thiệu các công nghệ thuộc 3 lĩnh vực: truyền động tuyến tính, thủy lực và tự động hóa công nghiệp và cũng lần đầu giới thiệu giải pháp Smart Mechatronics tích hợp, kết hợp các thành phần truyền động, động cơ, bộ điều khiển và phần mềm trong một hệ thống được cấu hình sẵn. Thay vì phải lựa chọn và kết nối từng thành phần riêng lẻ, doanh nghiệp sản xuất có thể sử dụng một hệ thống đồng bộ cho các tác vụ như ép, lắp ráp hoặc kiểm soát lực.

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Công nghệ của Bosch Rexroth được giới thiệu tại sự kiện

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Ngô Phan (Ngô Phan) giới thiệu hệ thống robot delta sử dụng ctrlX CORE và ctrlX DRIVE. Đây là lần đầu tiên Bosch Rexroth và công ty này kết hợp 2 công nghệ này trong một ứng dụng robot delta, cho thấy năng lực công nghệ của Bosch Rexroth và kinh nghiệm ứng dụng của đối tác có thể bổ trợ lẫn nhau để phát triển các ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Các ứng dụng được Nam Hải Engineering và Ngô Phan giới thiệu thể hiện những cách tiếp cận khác nhau đối với tự động hóa, từ điều khiển chuyển động và máy móc đến các hệ thống kết hợp công nghệ cơ khí, điện, thủy lực và phần mềm.

“Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước, Bosch Rexroth có thể kết hợp công nghệ toàn cầu với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm ứng dụng tại địa phương, từ đó chuyển hóa những yêu cầu này thành các giải pháp thực tiễn,” ông Lê Văn Hải, Tổng Giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam chia sẻ.

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Từ khóa

Bosch Rexroth Ngô Phan Thủy lực Drive Tuyến tính Core Tự động hóa Delta Lê Văn Hải Bộ điều khiển

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