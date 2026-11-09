Evo Grand Premia thêm tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Với chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, mẫu xe Evo Grand Premia đang có mức giá sau ưu đãi chỉ 24,9 triệu đồng, kéo dài tới 19-12-2026.

Evo Grand Premi đang ưu đãi, còn 24,9 triệu đồng

Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên VinFast Evo Grand Premia hạn chế xe trôi lùi và giảm áp lực giữ phanh liên tục cho người lái, đặc biệt hữu ích khi ra vào hầm gửi xe. Trạng thái giữ phanh được báo trên cụm đồng hồ của Evo Grand Premia. Người dùng có thể nhận biết lúc xe đang được giữ tự động để chủ động tay lái.

Cụ thể, khi chế độ giữ phanh tự động được kích hoạt, xe có thể đứng yên tạm thời trong tối đa khoảng 90 giây. Người lái bớt phải ghì phanh tay suốt lúc chờ, đồng thời vẫn giữ được tư thế thăng bằng. Khi vặn nhẹ tay ga, xe tự thoát chế độ giữ phanh và tiếp tục di chuyển.

Bên cạnh tiện ích này, Evo Grand Premia còn có tính năng di chuyển lùi, hỗ trợ đưa xe ra khỏi bãi gửi chật mà bớt phải dùng chân đẩy hoặc đứng bên hông để dắt. Tay dắt bằng nhôm phía sau tiện cầm khi cần chỉnh vị trí xe hoặc dựng chân chống giữa.

Xe cũng có tùy chọn tìm xe từ xa, định vị và xem lịch sử hành trình qua ứng dụng E-Scooter. Người dùng có thể tìm xe trong bãi gửi đông đúc và theo dõi vị trí phương tiện bằng điện thoại.

Từ nay tới 19-12-2026, trong khuôn khổ chương trình ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2, chủ ô tô xăng, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ nhận hỗ trợ 3 triệu đồng khi mua Evo Grand Premia. Khách hàng đang sở hữu ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast cũng thuộc diện áp dụng.

Với chính sách này, Evo Grand Premia vốn ở mức giá 27,9 triệu đồng giảm còn 24,9 triệu đồng cho cho ba màu Đen bóng, Nâu Titan và Xanh Olive. Quyền lợi này cũng mở rộng cho người thân của chủ xe, gồm vợ hoặc chồng, con, cha mẹ hai bên, anh chị em ruột và anh chị em ruột bên vợ hoặc chồng.

Với khách hàng chọn trả góp, chương trình “Mua xe 0 đồng” có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2026 cho phép người mua nhận xe mà không cần vốn đối ứng. Đây là chính sách phù hợp với nhóm khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, nhưng chưa có nhiều tích lũy.

Từ ngày 31-10 đến 29-11-2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng.

KIM THANH