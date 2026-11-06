Viettel Distribution hợp tác cùng MOKIN đưa phụ kiện công nghệ vào thị trường Việt Nam

Trung tâm Phân phối Viettel (Viettel Distribution) vừa công bố thỏa thuận hợp tác phân phối các sản phẩm phụ kiện công nghệ từ thương hiệu MOKIN tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm của MOKIN được giới thiệu tại sự kiện.

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel Distribution (đơn vị trực thuộc Viettel Commerce) đảm nhận vai trò nhập khẩu và phân phối chính thức toàn bộ dải phụ kiện MOKIN tới mạng lưới đối tác bán lẻ, các chuỗi kinh doanh công nghệ và sàn thương mại điện tử trên toàn quốc.

Việc bổ sung thương hiệu MOKIN vào hệ thống phân phối giúp Viettel Distribution hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ sẵn có, mang tính bổ trợ trực tiếp cho các ngành hàng điện thoại, máy tính và thiết bị thông minh mà đơn vị đang cung cấp.

Danh mục sản phẩm MOKIN tập trung giải quyết ba bài toán thiết thực của người dùng hiện đại: mở rộng cổng kết nối cho máy tính xách tay, sạc nhiều thiết bị cùng lúc với công suất cao và tối ưu hóa diện tích bàn làm việc. Hầu hết các dòng thiết bị đều tích hợp công nghệ bán dẫn Gallium Nitride (GaN), chuẩn sạc không dây Qi2, sạc nhanh Power Delivery cùng màn hình kỹ thuật số hiển thị trực quan thông số vận hành.

Phụ kiện công nghệ MOKIN nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Thông qua mạng lưới của Viettel Distribution, MOKIN giới thiệu hàng loạt sản phẩm trọng điểm đáp ứng nhu cầu di động lẫn không gian làm việc chuyên nghiệp:

Bộ chuyển đổi MOKIN Hub AI 6-in-1 MOUC6602: Thiết bị chuyển đổi nhỏ gọn dành cho laptop và thiết bị di động chuẩn USB-C, tích hợp cổng HDMI, USB-A, USB-C và chuẩn Power Delivery. Sản phẩm hỗ trợ xuất tín hiệu hình ảnh lên tới 4K@60Hz, truyền dữ liệu tốc độ cao 10Gbps cùng công suất sạc Power Delivery 100W. Điểm nhấn khác biệt của bộ hub là màn hình kỹ thuật số hiển thị trạng thái hoạt động thực tế của từng cổng cắm.

Củ sạc MOKIN GaN Wall Charger 140W GP140B: Ứng dụng công nghệ bán dẫn GaN thế hệ mới, củ sạc mang lại công suất đầu ra tối đa 140W với cấu hình 4 cổng gồm 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A[8]. Thiết bị cho phép nạp năng lượng đồng thời cho cả laptop, smartphone lẫn tablet, đồng thời tích hợp màn hình số theo dõi trực tiếp công suất sạc nhằm đảm bảo an toàn.

Các sản phẩm phụ kiện của MOKIN

Trạm sạc đa năng MOKIN 160W GaN All-in-One Station MOPU1102: Giải pháp tất-cả-trong-một kết hợp giữa bộ sạc đa cổng công suất cao và docking station chuyên dụng. Với tổng công suất lên đến 160W, thiết bị trang bị hệ thống cổng USB-C, USB-A, HDMI và cổng mạng Ethernet, hỗ trợ xuất cùng lúc hai màn hình 4K và truyền tải dữ liệu 10Gbps. Máy sở hữu màn hình màu LCD 2,26 inch cùng thiết kế đặt đứng giúp bàn làm việc luôn gọn gàng.

Phụ kiện sạc đa năng của thương hiệu MOKIN.

Bộ đôi pin sạc dự phòng 10.000mAh MOPB0608 và MOPB0603: Mẫu MOKIN MOPB0608 tích hợp chuẩn sạc không dây từ tính Qi2 15W, sạc nhanh qua cổng USB-C công suất 35W, quạt tản nhiệt chủ động kiểm soát nhiệt độ và chân đỡ tiện lợi. Trong khi đó, mẫu MOKIN MOPB0603 hướng đến tính cơ động thường nhật khi tích hợp sẵn dây cáp USB-C ngay trên thân máy, công suất sạc nhanh 35W và màn hình LED báo mức pin.

Việc bắt tay cùng Viettel Distribution tạo tiền đề quan trọng giúp MOKIN gia tăng nhận diện thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Viettel Distribution hiện sở hữu nền tảng phân phối quy mô lớn với hơn 500 đối tác và gần 5.000 điểm bán trên toàn quốc bên cạnh các chuỗi bán lẻ hàng đầu và các kênh trực tuyến.

BÌNH LÂM