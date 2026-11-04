FPT cùng Vietnam Airlines và Skywise của Airbus thúc đẩy ứng dụng AI trong hàng không

Vừa qua, Tập đoàn FPT, Vietnam Airlines và Skywise – công ty cung cấp dịch vụ số của Airbus đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển các dịch vụ, giải pháp cho ngành hàng không dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).

FPT, Vietnam Airlines và Skywise của Airbus tại lễ ký kết hợp tác

Với thế mạnh về công nghệ hàng không, AI và tích hợp hệ thống quy mô lớn, FPT sẽ cùng Vietnam Airlines và Skywise xây dựng, triển khai các ứng dụng AI cho hoạt động của ngành hàng không.

Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của FPT, kinh nghiệm vận hành và dữ liệu của Vietnam Airlines, cùng nền tảng phân tích chuyên sâu từ Skywise sẽ tạo ra những giải pháp AI thiết thực, góp phần tối ưu hiệu quả khai thác, tăng khả năng thích ứng trước biến động và nâng cao chất lượng ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Trong giai đoạn đầu, ba bên sẽ ưu tiên phát triển các ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác đội tàu bay, đảm bảo an toàn, ổn định. Trên cơ sở phân tích dữ liệu từ Skywise, kết hợp với kế hoạch bảo dưỡng, quản lý phụ tùng và lịch trình khai thác, các ứng dụng AI do FPT phát triển sẽ hỗ trợ Vietnam Airlines dự báo sớm nguy cơ phát sinh sự cố, chủ động lên kế hoạch bảo dưỡng và hỗ trợ việc ra quyết định nhanh khi xảy ra các tình huống bất thường.

Các bên sẽ nghiên cứu khả năng ứng dụng dữ liệu và những phân tích từ Skywise vào các hệ thống lập kế hoạch khai thác, quản lý vật tư, phụ tùng và điều phối lịch bay của Vietnam Airlines. Nhờ đó, hãng có thể cải thiện công tác quản lý dữ liệu, chủ động dự báo nhu cầu bảo dưỡng và đảm bảo nguồn phụ tùng cần thiết luôn sẵn sàng. Đồng thời, FPT, Vietnam Airlines và Airbus sẽ nghiên cứu khả năng ứng dụng AI nhằm hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật ra quyết định kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và tối ưu kế hoạch sử dụng đội bay.

Airbus cũng ký kết Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học FPT để phát triển thế hệ nhân lực hàng không vũ trụ tương lai cho Việt Nam. Chương trình hợp tác kéo dài hai năm, mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập tại Airbus, tham quan thực tế, tham gia các sự kiện chuyên ngành cùng các khóa đào tạo do chuyên gia Airbus trực tiếp dẫn dắt.

Sáng kiến này góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và ngành hàng không, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên Trường Đại học FPT tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn toàn cầu, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành hàng không vũ trụ Việt Nam.

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Thông qua hợp tác với Airbus và Vietnam Airlines, FPT mong muốn phát huy năng lực AI và kỹ thuật để giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành hàng không; đồng thời kết nối kinh nghiệm chuyên sâu của các đối tác toàn cầu với nguồn nhân lực công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho ngành, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong hệ sinh thái hàng không toàn cầu”.

BÌNH LÂM