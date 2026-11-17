Sự thay đổi của công nghệ đòi hỏi báo chí phải liên tục đổi mới nội dung và phương thức tiếp cận. Đầu tư công nghệ phải đi cùng sự phát triển con người, hiệu quả chuyển đổi số.

Chiều 17-11, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông (thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM) tổ chức Tọa đàm “Báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số: Xu hướng phát triển và yêu cầu đổi mới nguồn nhân lực”.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống, lĩnh vực báo chí – truyền thông và công tác đào tạo nhân lực báo chí đang đứng trước những cơ hội và thách thức.

Tham dự chương trình có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phụ trách Khu vực phía Nam; ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM; bà Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM; ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo SGGP…

Ông Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HOÀNG NHI

Phát biểu tại chương trình, ông Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, cho hay, sự thay đổi của công nghệ đòi hỏi báo chí liên tục đổi mới nội dung và phương thức tiếp cận. Việc đầu tư công nghệ phải đi cùng sự phát triển con người, hiệu quả chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức tòa soạn và khả năng sử dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm có chất lượng, có ích cho công chúng.

Người làm báo cần có tư duy số, khả năng làm việc đa nền tảng, có chuyên môn sâu và năng lực phối hợp giữa công nghệ với bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội. Báo chí được xây dựng bằng thông tin chính xác, thái độ công tâm và sự tin cậy của công chúng. Những yêu cầu ấy phải được chuyển hóa thành nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy và tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp.

Tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận. Ảnh: HOÀNG NHI

Chương trình đã trao đổi nhiều vấn đề: tác động của AI đến tòa soạn; mô hình nhà báo "xanh - số"; năng lực công nghệ cần có và giải pháp đổi mới đào tạo, sự bùng nổ của AI, dữ liệu lớn và thói quen tiếp nhận thông tin đa nền tảng đang đặt báo chí đứng trước cuộc tái cấu trúc toàn diện.

Theo bà Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM, hiện nhiều cơ quan báo chí có cách nghĩ tiêu cực về AI, vì vậy cần hướng dẫn nhà báo sử dụng AI chính xác, có trách nhiệm. Phải thay đổi nhận thức của nhà báo trước rồi mới đi sâu vào vấn đề sử dụng AI có hiệu quả và có trách nhiệm như thế nào.

Bà Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM. Ảnh: HOÀNG NHI

Nhà báo Nguyễn Phước Bình, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết, người trực tiếp kiểm duyệt nội dung “rất sợ AI”, bởi người biết sử dụng AI sẽ “nghiện”, khi mở mục hay tham mưu thì liên tục hỏi AI.

“Báo Sài Gòn Giải Phóng ban hành quy định những loại tin, bản thảo, dữ liệu cụ thể nào có thể sử dụng AI. AI có thể gợi ý cho nhà báo làm tốt công việc của mình nhưng phải kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực sáng tạo để tạo ra bản sắc riêng của một nhà báo. Trước khi sử dụng AI, nhà báo phải đặt câu hỏi: Tôi là ai, và cơ quan báo chí của tôi có tiêu chí thế nào để sử dụng AI hiệu quả? Mỗi cơ quan báo chí phải có trách nhiệm, đạo đức khi sử dụng AI”, nhà báo Phước Bình chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Phước Bình, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HOÀNG NHI

Tại sự kiện, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đã tri ân 14 thầy, cô giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người và đào tạo thế hệ nhà báo tương lai.

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học KHXH & NV TPHCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Chương trình tri ân các thầy, cô giáo ngày nhân Ngày 20-11. ẢNH: HOÀNG NHI

TS TRIỆU THANH LÊ, Trưởng Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học KHXH & NV TPHCM: 23,9% sinh viên bắt đầu sử dụng AI từ cấp 3 AI tuy mới phát triển gần đây nhưng lại không xa lạ với thế hệ trẻ (sinh ra từ sau năm 2000 trở lại đây). Trong khảo sát đối với sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học KHXH & NV TPHCM, 76,1% sinh viên cho biết bắt đầu sử dụng AI khi học đại học và 23,9% sinh viên bắt đầu sử dụng từ cấp 3. Có 89,9% cho biết tự học sử dụng AI. Có 41,7% người học sử dụng dưới 50% tỷ lệ nội dung do AI cung cấp để đáp ứng các yêu cầu môn học, 40,9% người học chọn tỷ lệ sử dụng từ 50%-70%, 15,9% người học chọn tỷ lệ từ 71%-90%, và 1,5% người học chọn tỷ lệ từ 91%-100%. Tỷ lệ này cho thấy AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho người học trong các yêu cầu môn học (có thể bao gồm tìm kiếm thông tin, trả lời các yêu cầu, sáng tạo nội dung,…). Những rào cản trong việc sinh viên sử dụng AI bao gồm: không tin tưởng vào nội dung AI cung cấp, không biết cách đặt câu lệnh, phải trả phí , tâm lý bị chê khi nhờ AI.

HỒNG ĐÀO