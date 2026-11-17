Ngày 17-11, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra việc triển khai các công trình trọng điểm và nghe báo cáo kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai trên địa bàn các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An.

Trên địa bàn các xã đang triển khai các công trình trọng điểm như: Dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ; Dự án cầu Cần Giờ; Dự án cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác.

Sau khi khảo sát, đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các xã trong thời gian qua với nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đạt.

Đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu các địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại. Cụ thể, với Dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị xã Bình Khánh và An Thới Đông hoàn thành dứt điểm việc bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Đặng Minh Thông khảo sát Dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và điện, Đảng ủy, UBND các xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện phương án di dời. Bên cạnh đó, bố trí lịch tiếp dân thường xuyên để giải thích, vận động người dân tự nguyện chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; phấn đấu đến kỳ họp đánh giá quý IV cuối năm sẽ cơ bản giải quyết xong các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Sau đó, đồng chí Đặng Minh Thông đã có buổi làm việc với 4 xã về công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Lãnh đạo các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy về khắc phục tồn tại trong quản lý đất đai; đồng thời nêu những khó khăn phát sinh trong quá trình rà soát, xử lý hồ sơ, trường hợp sử dụng đất và triển khai các phương án di dời.

Đồng chí Đặng Minh Thông nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kể cả việc triển khai các chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới, các dự án theo quy hoạch và vấn đề di dân, bố trí tái định cư tại các địa phương vẫn còn nhiều tồn tại. Thực trạng này dẫn đến tình trạng người dân khiếu nại, khiếu kiện, tập trung đông người, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn các xã.

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, thời gian qua, các nội dung này đã được Thường trực Thành ủy kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc. Tuy nhiên, tiến độ khắc phục đến nay vẫn còn chậm, nhiều vụ việc đã có kết luận rõ ràng nhưng kéo dài gần 20 năm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đồng chí yêu cầu các địa phương phải tập trung cao độ, xử lý dứt điểm, không để tồn tại, hạn chế kéo dài.

Lãnh đạo xã Bình Khánh báo cáo về công tác quản lý đất đai. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chỉ đạo đưa nội dung khắc phục các tồn tại, hạn chế về đất đai, xây dựng vào chương trình giao ban thường trực định kỳ để theo dõi, cập nhật tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện.

Đối với Đề án 4250 (Xây dựng Quy hoạch mạng lưới thủy lợi phục vụ phát triển thủy sản và diêm nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016-2020) và Đề án 2757 (Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ giai đoạn 2016-2020), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông giao Đảng ủy UBND, lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở rà soát, có ý kiến sớm để tháo gỡ khó khăn, không để các dự án đầu tư dở dang gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống, phát triển kinh tế của người dân. Bên cạnh đó, sớm thông qua Đề án di dời các hộ dân sản xuất trong ranh rừng phòng hộ. Trong đó, phải bảo đảm có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trên cơ sở kết luận của UBND TP, Đảng ủy 4 xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế với tinh thần quyết liệt cao nhất, phấn đấu hoàn thành đúng mốc thời gian. Người đứng đầu cấp ủy các xã phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các sai phạm; đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực đất đai, đầu tư.

CẨM NƯƠNG