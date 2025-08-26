Báo SGGP trao quà, học bổng cho học sinh mồ côi

Ngày 26-8, Văn phòng đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tân Quang Dũng - Mến Thương, Nhà hàng A Sửu, Công ty CP thủy điện Sông Côn và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Chương trình đã trao tặng 44 suất quà cho các em học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đây là những em đang có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm yêu thương của cha mẹ trước thềm năm học mới.

Mỗi suất quà gồm sách vở, dụng cụ học tập và tiền mặt với tổng giá trị 1 triệu đồng/suất. Nguồn kinh phí được kêu gọi từ sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đại diện Báo SGGP và chính quyền địa phương trao suất học bổng 5 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Huy Hoàng

Cũng tại chương trình, Văn phòng đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp Ban quản lý Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc trao suất học bổng 5 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Huy Hoàng (ở khối phố Tứ Ngân, phường Điện Bàn Đông).

Em Hoàng vừa trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhưng hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn: mẹ bệnh tật, cha làm công nhân và có 4 em nhỏ nên khó có điều kiện tiếp tục theo học đại học trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung trao quà đến các em học sinh

Nhận được quà từ chương trình, em Lê Thúy Hằng (sinh năm 2015, phường Điện Bàn Đông) không giấu niềm vui, xúc động.

Hằng nói: “Con xin cảm ơn chương trình đã hỗ trợ, tạo điều kiện để con có điều kiện bước vào năm học mới đầy đủ hơn. Con xin hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng giúp đỡ của chương trình”.

Đại diện Báo SGGP tại miền Trung cùng nhà hảo tâm trao quà đến các em học sinh

Đại diện chính quyền địa phương cùng nhà hảo tâm trao quà đến các em học sinh

Đại diện chính quyền địa phương cùng nhà hảo tâm trao quà đến các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại miền Trung, cho biết, chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" do Báo SGGP phát động từ năm 2023 nhằm huy động nguồn lực để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giúp các em tiếp tục đến trường và bồi đắp tri thức.

Đến nay, chương trình đã huy động được hơn 29 tỷ đồng, triển khai hỗ trợ tại 31 điểm trường thuộc 17 tỉnh, thành trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại miền Trung phát biểu tại chương trình

"Chương trình hôm nay, Báo SGGP mong muốn được góp phần nhỏ nhằm chia sẻ, động viên và đồng hành cùng những em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Điện Bàn Đông. Đối với nhiều em nhỏ, ngày tựu trường là ngày hội với niềm vui hân hoan, trong bộ quần áo mới, chiếc cặp sách mới. Nhưng đâu đó, vẫn còn những ánh mắt trẻ thơ đầy lo lắng, bởi nỗi trăn trở rằng mình có đủ sách vở, quần áo để đến lớp như bạn bè hay không. Chính vì vậy, chương trình hôm nay không chỉ mang đến những suất quà, những phần học bổng, mà còn trao đi niềm tin, hy vọng và sự sẻ chia chân thành từ cộng đồng", nhà báo Nguyễn Hùng cho biết.

Thay mặt các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Thành, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, rất vui khi được góp một phần nhỏ trong chương trình nhằm tiếp thêm động lực để các em vượt qua giai đoạn khó khăn, trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường học tập.

Ông Nguyễn Thành, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung thay mặt các nhà hảo tâm phát biểu tại chương trình

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, tặng quà tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Món quà tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui, hạnh phúc đối với các em, để các em có một năm học mới đầy đủ, ấm áp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong thời gian tới", ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

PHẠM NGA