Báo SGGP và và Tập đoàn GrowMax trao học bổng cho học sinh khó khăn vùng bão lũ Nghệ An

Ngày 20-10, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức trao học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự lễ trao học bổng có Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Khu vực miền Bắc Tập đoàn Growmax; lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo nhà trường cùng thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao học bổng cho các em học sinh tại Nghệ An

Dải đất miền Trung nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng luôn phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Đặc biệt, từ tháng 7-2025 đến nay, tại địa bàn tỉnh Nghệ An, thiên tai, bão, mưa lũ… đã gây thiệt hại nặng nề đối với đời sống người dân, trong đó có các cháu học sinh.

Thấu hiểu tình cảnh đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã kết nối và được Tập đoàn GrowMax đồng ý tài trợ học bổng cho học sinh các vùng thiên tai, bão lũ.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh trao học bổng cho các em học sinh

Theo đó, mỗi học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ 1 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng; mỗi học sinh đặc biệt khó khăn được tài trợ 2 suất học bổng, tương đương 4 triệu đồng; mỗi học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ được tài trợ 3 suất học bổng, tương đương 6 triệu đồng.

Trong ngày 20-10, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax đã trực tiếp trao học bổng cho 20 học sinh tại Trường Tiểu học Viên Thành (xã Hợp Minh); 23 học sinh tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS Diễn Kim (xã Hải Châu); 55 học sinh Trường Tiểu học, THCS Mỹ Sơn (xã Bạch Hà) và 8 học sinh Trường Tiểu học Thanh Lĩnh (xã Đại Đồng).

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Khu vực miền Bắc Tập đoàn Growmax, trao học bổng cho các em học sinh

Tại những nơi Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax tới trao học bổng, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo nhà trường, thầy cô và học sinh rất cảm kích, xúc động về tình cảm của hai đơn vị dành cho con em địa phương.

Thầy Bùi Văn Hiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Kim cho biết, trường có nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ. Việc Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao học bổng cho các cháu là nguồn động viên lớn, giúp các cháu vượt qua khó khăn vươn lên.

Ông Ngô Trọng Tấn, Chủ tịch MTTQ xã Hải Châu gửi lời cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng đã kết nối để cùng Tập đoàn GrowMax mang những món quà ý nghĩa đến với các cháu học sinh khó khăn của xã.

Ông Đặng Văn Thành phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Khu vực miền Bắc - Tập đoàn GrowMax chia sẻ, Tập đoàn GrowMax và Báo Sài Gòn Giải Phóng hiểu rằng, phía sau mỗi suất học bổng không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là niềm tin, là động lực để các em nuôi ước mơ vươn lên trong học tập.

"Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, đầu tư cho tri thức hôm nay chính là gieo hạt cho tương lai, cho mai sau", ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Khu vực miền Bắc Tập đoàn GrowMax chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ, mảnh đất Nghệ An vốn chịu nhiều thiên tai, bão lũ. Đời sống người dân Nghệ An nói chung đã có nhiều đổi thay, nhưng đây đó vẫn còn những cảnh đời đáng thương, cần chia sẻ.

"Chính vì lẽ đó, việc Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax chọn trao học bổng cho học sinh nghèo khó, có hoàn cảnh đặc biệt là nhằm mục đích động viên các cháu vươn lên trong học tập, giúp gia đình các cháu vơi bớt phần nào khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mong rằng, những món quà tuy nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa này sẽ giúp các cháu có nghị lực vững bước tới tương lai", ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu.

>> Dưới đây là những hình ảnh trao học bổng tại Nghệ An ngày 20-10:

DUY CƯỜNG - VIỆT NGA