Hết lớp 8 phải nghỉ học, bươn chải đủ nghề lao động chân tay để kiếm sống nhưng chị Phùng Thị Phú (ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) đã viết nên câu chuyện cổ tích thật đẹp: trao cho đứa trẻ bị bỏ rơi một cuộc đời mới.

Quyết định táo bạo trong chiều mưa

Mười tám năm về trước, vào một chiều mưa đầu tháng 12-2008, chị Phùng Thị Phú mệt nhoài sau một ngày làm nhân viên phục vụ ở quán ăn. Đang bưng chén cơm ăn cùng chồng, chị được hàng xóm gọi cửa, báo có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở con hẻm nhỏ bên cạnh.

Vợ chồng chị Phú tất tả chạy sang. Trước mắt chị là đứa trẻ đỏ hỏn quấn trong chiếc khăn lông, tiếng khóc yếu ớt. Bên cạnh đứa bé chỉ có một chiếc giỏ nhựa với bình thủy, bình sữa và vài chiếc tã. Không một dòng chữ hay lời nhắn gửi nào để lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, trái tim chị Phú như bị ai bóp nghẹt. Không đành lòng nhìn đứa trẻ chịu đói, chịu rét trong đêm mưa gió, vợ chồng chị quyết định ẵm về nhà chăm sóc với lời nhắn gửi hàng xóm: nếu cha mẹ đứa bé quay lại tìm con thì anh chị sẽ trao lại.

Vài tuần lễ đầu trôi qua, đứa trẻ mặc tạm quần áo cũ, uống sữa tươi mua bằng tiền rửa chén thuê của chị Phú và tiền chạy xích lô của chồng chị. Hệ tiêu hóa của con không tốt nên thường xuyên nôn trớ, quấy khóc cả đêm. Thương con, đêm nào chị Phú cũng ẵm trên tay ru ngủ, nhiều hôm giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng. Đứa trẻ lớn lên nhờ hơi ấm và tình thương của hai người không ruột rà, máu mủ.

Ban ngày chị Phú làm phục vụ ở quán ăn, chồng ở nhà chăm sóc con. Tối đến, chờ chị đi làm về, người chồng ăn vội chén cơm rồi đẩy xe xích lô ra đầu ngõ tìm khách từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya mỗi ngày. Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại chỉ đủ tiền mua sữa cho con và sắm các vật dụng cần thiết.

Thương chồng chạy xe vất vả, nhiều hôm chị Phú ăn cơm trắng, nhường thức ăn cho chồng, con. Tích góp được đồng nào, hai vợ chồng đưa con đi bệnh viện. Dẫu vậy, ngôi nhà nhỏ luôn ấm áp nhờ tiếng cười đùa, bi bô của con trẻ.

Nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu. Hai năm sau ngày ẵm con về nhà nuôi, chồng chị Phú phát hiện mắc ung thư gan. Cầm cự được hai năm, anh ra đi, để lại mọi gánh nặng dồn lên vai chị.

Chị Phú nhận thêm việc, không quản nắng mưa, không ngại việc nặng nhọc để có tiền lo cho con. Một ngày làm việc của chị Phú thường bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 11 giờ khuya.

Đứa trẻ vắng hơi mẹ không dám khóc, chỉ quanh quẩn ở nhà với người bà con, ngồi ở bậc cửa chờ nghe tiếng xe đạp quen thuộc để mừng rỡ chạy ra ôm mẹ. Bữa tối muộn của hai mẹ con là cơm trắng phần mẹ, thức ăn nhường hết cho con.

Chị Phùng Thị Phú cùng con gái Phùng Minh Hiếu xem lại những giấy khen của Hiếu trong suốt quá trình học tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mong con có cuộc đời mới

Năm con lên 5 tuổi, chị Phú muốn con được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa nên ra trụ sở UBND phường làm giấy khai sinh cho con. Do không chứng minh được tài sản và khả năng nuôi con, chị phải gõ cửa nhiều nơi nhờ giúp đỡ.

Từ sự kiên trì của người mẹ, đứa trẻ cuối cùng cũng có giấy khai sinh. Cái tên Phùng Minh Hiếu được chị đặt với ý nghĩa: “Minh” là thông minh, “Hiếu” là hiếu thảo, lấy họ Phùng của mẹ vì chồng chị đã mất tại thời điểm làm khai sinh.

Minh Hiếu đi học được miễn toàn bộ học phí, đồng phục và tiền ăn bán trú. Để có thêm thu nhập, buổi sáng chị Phú làm nhân viên vệ sinh ở trường học, buổi chiều rửa chén thuê ở quán ăn. Tuổi ngày càng cao, bệnh thoái hóa khớp khiến việc đi lại của chị Phú khó khăn, nhưng chị chưa một lần than mệt, than đau. Với chị, chỉ cần kiếm được tiền và nhìn thấy con lớn lên mạnh khỏe mỗi ngày là mọi mệt mỏi đều tan biến.

Nhìn lại hành trình 18 năm đã đi qua, chị Phùng Thị Phú chia sẻ, tấm bằng tốt nghiệp THPT của con vào tháng 7-2026 vừa qua là món quà vô giá đối với chị sau chuỗi ngày bươn chải vất vả. Năm nay, chị Phú bước qua tuổi 63, bệnh xương khớp trở nặng, di chuyển khó khăn với bước thấp, bước cao, nhưng trong tâm trí chị vẫn luôn nghĩ về tương lai của con gái.

Được hỏi về dự định tương lai, chị bày tỏ: “Ai rồi cũng chết. Tôi chỉ mong sau khi tôi mất đi, con có công việc ổn định để tự lo được cho mình”.

Tại buổi lễ tri ân và chia tay học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026 do Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa, TPHCM) tổ chức, Hiếu đại diện cho toàn bộ học sinh lớp 12 nói lời cảm ơn công lao dưỡng dục, dạy dỗ của thầy cô và cha mẹ. Trên sân khấu, cô nữ sinh lớp 12 nghẹn ngào nói trước toàn trường: “Con cảm ơn mẹ vì đã một mình tảo tần, gánh vác cả bầu trời nuôi con khôn lớn. Không có mẹ, có lẽ không có con đứng ở đây. Con không hứa sẽ thành công rực rỡ, nhưng con hứa sẽ là chỗ dựa cho mẹ về sau”.

THU TÂM