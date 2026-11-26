Vì cha mẹ đều nhiễm HIV, Bình An mồ côi khi vừa tròn 3 tuổi. Bản thân em cũng nhiễm bệnh từ trong bụng mẹ.

Một xe bán cà phê bé xinh bên đường líu ríu tiếng cười. Những giỏ hoa kẽm nhung rung rinh trên cửa sổ phòng làm việc. Tiếng trẻ nhỏ đùa giỡn vang trong khoảng sân nhỏ. Đó là khung cảnh thường ngày ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (TPHCM), nơi những đứa trẻ lớn lên với dòng chữ B20 trong hồ sơ bệnh án.

“Con có một ước mơ”

Lặng lẽ bên chiếc bàn học, Bình An (đã đổi tên, 22 tuổi, TPHCM, cô sinh viên học ngành du lịch tại TPHCM) tỉ mỉ uốn cành kẽm nhung sặc sỡ. Một giờ sau, vườn hoa tulip nở trong đôi tay em.

Bình An rất sáng dạ và khéo tay, chỉ cần xem hướng dẫn trên TikTok là có thể dễ dàng hoàn thiện sản phẩm. Vì cha mẹ đều nhiễm HIV, Bình An mồ côi khi vừa tròn 3 tuổi. Bản thân em cũng nhiễm bệnh từ trong bụng mẹ.

Hơn 20 năm trước, HIV vẫn là nỗi ám ảnh với hàng loạt rào cản từ chăm sóc y tế đến kỳ thị xã hội. Vì thế, em được ông bà gửi vào Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân từ khi còn chập chững. Ký ức về mẹ trắng xóa, chỉ còn chút hình dung nhờ vào bức ảnh thờ.

Bệnh tật buộc cô gái trẻ phải trưởng thành sớm. Từ nhỏ, em đã uống thuốc ARV hàng ngày, học cách phòng ngừa lây nhiễm cho người khác, nhưng bệnh tật không ngăn được những ước mơ.

“Em thích theo ngành du lịch từ lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ đến vùng biển Vũng Tàu để làm việc, ở đó rất năng động và có nhiều cơ hội phát triển”, An chia sẻ.

Bình An bên các sản phẩm làm từ hoa kẽm nhung. Ảnh: GIAO LINH

Thành Đạt (đã đổi tên, 19 tuổi) quê ở Đồng Tháp. Khi em 5 tuổi, cha mẹ qua đời vì HIV. Em được người thân đưa từ Đồng Tháp lên TPHCM gửi gắm, bởi cuộc sống ở quê sẽ muôn vàn trắc trở với một đứa trẻ nhiễm HIV.

Từ đó đến nay, Đạt chưa trở về quê, cũng không còn kỷ niệm nào của cha mẹ. Phòng tự học cũng là nơi sáng đèn mỗi tối của Đạt. Như mọi đứa trẻ ở tuổi ẩm ương, Đạt mê trò chơi điện tử và nghịch ngợm, đôi khi bị cô chú ở trung tâm nhắc nhở; nhưng Đạt hiểu rằng những lời nhắc ấy giúp em có nề nếp và kỹ năng tự lập, bởi các cô chú không thể bảo bọc các em suốt đời.

Xây dựng “miễn dịch” tâm lý

Hiện nay, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân đang chăm sóc và nuôi dưỡng 57 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Trong hồ sơ bệnh án, các em có chung mã B20 - nghĩa là nhiễm HIV. Nhiều trường hợp được gửi đến khi chưa tròn tháng tuổi, không tên tuổi, không giấy khai sinh. Là người đỡ đầu cho các bé, ông Lê Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân, thường rất suy tư khi đặt tên.

“Mỗi cái tên đều gửi gắm mong muốn các con được bình an suốt đời, hoặc gắn với địa điểm các con bị bỏ rơi. Biết đâu sau này, cha mẹ muốn tìm lại con thì cái tên cũng là một manh mối”, ông Tân giải thích.

Như trường hợp cô bé An Nhiên (6 tuổi), bị bỏ rơi với bệnh viêm phổi nặng, bại não, nhiễm HIV, sự sống gắn với bình oxy. Nửa đêm, em lên cơn khó thở rồi hôn mê, các cô bảo mẫu hốt hoảng ôm em ra xe cấp cứu mà chưa một lần buông tay. Hồ sơ ghi nhận ít nhất 12 lần An Nhiên phải chuyển viện, nhiều lần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cái tên An Nhiên cũng là hy vọng mang điều lành đến với cô bé!

Hiện nay, trẻ nhiễm HIV được điều trị hiệu quả với thuốc ARV và định kỳ kiểm tra sức khỏe. Điều kiện chăm sóc y tế thường xuyên được nâng cao. Điều khiến ông Lê Minh Tân lo lắng hơn cả là vấn đề tâm lý và khả năng tự lập. Để xây dựng “miễn dịch” tâm lý cho trẻ, trung tâm đã chuyển đổi cách hỗ trợ, chú trọng giáo dục kỹ năng sống và cho trẻ được “va chạm” với cuộc sống bên ngoài. Trẻ dần xóa bỏ rào cản tự ti và cảm giác bỡ ngỡ với các mô hình “tiền hòa nhập”.

Đó là những buổi đi siêu thị để học cách xếp hàng, mua hàng; buổi tập pha chế ở xe bán cà phê trước cổng trung tâm để học cách giao tiếp. Cán bộ trung tâm đến từng tiệm cắt tóc, quán ăn xin cho các em đến thực tập và phụ giúp.

Cùng với đó, trẻ được tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với sở trường. Bước vào độ tuổi thanh thiếu niên, nhu cầu tinh thần, tình cảm, nhận thức về sức khỏe sinh sản - tình dục của các em thay đổi rõ rệt, đòi hỏi sự đồng hành chuyên sâu của chuyên gia tâm lý.

“Trung tâm sẽ chăm lo cho các em đến 22 tuổi hoặc đến khi hoàn thành chương trình đại học, cao đẳng. Một số em háo hức được sống tự lập sớm, chúng tôi cũng sắp xếp để em thử nghiệm sống riêng ở một căn phòng trong trung tâm trong 1 tháng. Sau khi trải nghiệm thực tế, các em có thêm động lực tích góp, học nghề, rèn luyện và chuẩn bị kỹ hơn”, ông Tân nói.

Đằng sau cánh cửa Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân không chỉ có hàng chục đứa trẻ đang được chăm sóc và nuôi dưỡng. Ở đó còn có bao ước mơ đang được ấp ủ và lớn lên từng ngày, mà không bị giới hạn bởi bệnh tật hay hoàn cảnh.

Theo BS Trương Hữu Khanh, chuyên gia trong lĩnh vực điều trị HIV, trẻ nhiễm HIV tại các trung tâm bảo trợ phải vượt qua gánh nặng tâm lý kép: hoàn cảnh bị bỏ rơi từ nhỏ và căn bệnh HIV. Nếu không được hỗ trợ tâm lý đúng cách, trẻ dễ rơi vào trạng thái mặc cảm, bất cần hoặc thu mình, thậm chí có tâm lý tiêu cực và nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm. Khi trẻ nhiễm HIV sống trong môi trường tập thể cùng các bạn có hoàn cảnh tương tự, các em dễ đồng cảm và chia sẻ. Với sự hỗ trợ toàn diện từ Nhà nước, trẻ nhiễm HIV đang được chăm sóc tốt, đảm bảo việc học tập và học nghề. Tuy nhiên, sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý là vô cùng cần thiết trong quá trình phát triển của trẻ.

GIAO LINH