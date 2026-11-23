Tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, khoảng 6.800 học sinh đang học tập tại 7 trường Phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học - THCS. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, giao thông cách trở, điều kiện học tập thiếu thốn, nhiều học sinh không thường xuyên đến lớp, có ý định bỏ học. Bằng sự kiên trì, khéo léo trong tuyên truyền, vận động, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã giúp hầu hết các em trở lại trường, tiếp tục việc học.

Kiên trì thuyết phục

19 giờ ngày 19-11, trong không gian tĩnh lặng của màn đêm nơi biên giới, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ia Nan (xã Ia Nan) do Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Trinh sát, làm tổ trưởng lên đường đến nhiều hộ dân nằm sâu trong làng Tung để vận động học sinh nghỉ học trở lại lớp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan vận động em Rơ Lan Xiên đến lớp. Ảnh: THÁI SƠN

“Hôm nay, tổ “ra nghị quyết” sẽ thuyết phục được ít nhất 5 học sinh trở lại trường. Ở vùng biên này, người dân làm rẫy về nhà và ăn tối muộn nhưng lại ngủ sớm, do đó anh em phải tận dụng tối đa thời gian để tiếp cận và vận động”, anh Tuấn chia sẻ.

Ngôi nhà đầu tiên tổ công tác đến thăm là gia đình em Ksor Thuân, học sinh lớp 4, Trường PTNT Tiểu học - THCS Ia Nan. Khi được thông tin về việc con nghỉ học, bà Ksor Piết (mẹ em Thuân) kể, gần đây Thuân liên tục than đi học xa, mệt, thường dậy sớm hơn bố mẹ rồi ra khỏi nhà. Vợ chồng bà làm rẫy đến tối muộn mới về, ít có thời gian quản lý, nhắc nhở việc học của con.

Lắng nghe câu chuyện, tổ công tác giải thích ý nghĩa của việc học và trao đổi với phụ huynh cách quản lý, nhắc nhở con đến lớp chuyên cần. Sau buổi trò chuyện, bà Ksor Piết hứa sẽ quan tâm, giám sát con chặt chẽ hơn; em Thuân hứa sẽ đi học đều đặn. Tổ công tác lưu số điện thoại của gia đình để thuận tiện liên lạc, theo dõi và phối hợp trong thời gian tới.

Rời nhà em Thuân, tổ công tác đến nhà em Rơ Lan Xiên, học sinh lớp 7, đã nghỉ học trong tuần qua. Nghe Trung úy Nguyễn Anh Tuấn kể những câu chuyện về các anh chị trong xã trước đây chăm chỉ học tập, nay có cuộc sống tốt, kinh tế khá giả, Xiên đồng ý trở lại lớp ngay trong ngày hôm sau.

Trong đêm, tổ công tác tiếp tục đến 3 gia đình khác để tìm hiểu nguyên nhân, vận động các em thường xuyên nghỉ học trở lại lớp. Chuyến vận động kết thúc lúc 21 giờ 45 cùng ngày. Cả 5 gia đình đều cam kết tăng cường giám sát; các học sinh nghỉ học đồng ý trở lại lớp.

Trung úy Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để công tác vận động đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới đơn vị sẽ đề xuất UBND xã tổ chức để các gương điển hình thanh niên, những người trẻ thành đạt nhờ cố gắng học tập tốt cùng tham gia thuyết phục. Người thật, việc thật sẽ giúp các em học sinh dễ hiểu được ý nghĩa của việc học và thực hiện theo.

Phòng ngừa từ sớm

Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết, trong quá trình vận động học sinh đến lớp, đơn vị xác định phương châm là kiên trì, bền bỉ, từng bước thay đổi thói quen nghỉ học, khơi dậy niềm yêu thích học tập và hình thành nền nếp đến lớp chuyên cần.

Qua nhiều đợt vận động, hầu hết học sinh có ý định bỏ học đã có chuyển biến tích cực, duy trì việc đến trường đều đặn và chuyên cần hơn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phân công chiến sĩ bám sát từng địa bàn, từng học sinh để nắm hoàn cảnh; lấy kết quả học sinh trở lại lớp và duy trì sĩ số chuyên cần làm thước đo hiệu quả.

“Không ít học sinh khi nghỉ học thường tụ tập, có nguy cơ dính vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vì vậy việc vận động học sinh trở lại trường không chỉ giúp các em có tương lai tốt hơn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”, Trung tá Lê Tuấn Anh thông tin.

Theo thầy Trịnh Xuân Giáp, Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học - THCS Ia Nan, nhờ am hiểu địa bàn, có uy tín và bằng sự tận tình, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã góp phần quan trọng trong việc đưa học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên trở lại trường.

“Mới tuần trước, ngày cao điểm có đến 9 học sinh nghỉ học không phép, nay đã giảm còn 3 em. Dịp 20-11 năm nay, mong ước lớn nhất của thầy, cô giáo là học sinh chăm ngoan, duy trì sĩ số lớp và đi học chuyên cần. Mong ước ấy đang dần trở thành hiện thực nhờ sự kiên trì vận động, đồng hành của Đồn Biên phòng Ia Nan”, thầy Giáp vui mừng nói.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, trong công tác vận động học sinh đến lớp, đơn vị xác định phải chuyển từ tư duy xử lý khi học sinh đã nghỉ học sang chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa từ sớm. Bên cạnh vận động học sinh trở lại trường, các đồn biên phòng phải tìm hiểu nguyên nhân nghỉ học để hỗ trợ với tinh thần trách nhiệm, gần dân và sát thực tiễn.

Tính riêng từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 25 lượt công tác, với 52 cán bộ tham gia, phối hợp cùng các đơn vị vận động 37 học sinh thường xuyên vắng học. Đến nay, hầu hết các em đã trở lại trường.

Đồng hành cùng học sinh vùng biên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, ngoài vận động học sinh nghỉ học, thường xuyên vắng học, có ý định nghỉ học đến lớp, tại 7 trường nội trú vùng biên giới, đơn vị còn tham gia hỗ trợ nhà trường rèn luyện nền nếp, kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai các mô hình như “Cổng trường biên giới bình yên, an toàn” và “Vườn rau em chăm”. Thông qua các hoạt động, các em hình thành tính tự lập, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và yêu quê hương hơn.

HỮU PHÚC