Ngày 28-11, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 tặng quà đến Giáo xứ Hải Đăng

Dịp này, đơn vị ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; trao 20 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo, tặng 2 tivi 65 inch trị giá 30 triệu đồng cho Đảng ủy và UBND phường.

Trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đơn vị cũng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Thắng triển khai chương trình “Nồi cháo thiện tâm”, mỗi tháng tổ chức một đợt phát cháo 0 đồng, kinh phí 4 triệu đồng/đợt, hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Vũng Tàu trong tháng 11 và 12-2026.

Tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phước Thắng

Trong năm 2026, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 tổ chức 11 buổi tuyên truyền về hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, kiến thức biển, đảo, thu hút hơn 13.770 lượt người tham gia; phát 9.750 tờ rơi, trao hơn 400 suất quà với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

TRÚC GIANG