Từ ngày 18-11 đến 24-11, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 26-49 (23-11-2026): Bạn đọc TK số ...08151 (CK): 500.000đ, N.T Kieu Loan (CK): 200.000đ, Vo Thi Phuong Thao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...89007 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Dũng Được HCCG 26-48 (19-11-2026): Bạn đọc TK số ...00122 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...85017 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Le Thi Hang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Tran Nhat Nguyen Cam Tu (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 600.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 200.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Anh HOa (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...93449 (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...29208 (CK): 50.000đ, Ngyuen Thi Ha (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số ...56020 (CK): 50.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp em Hồ Thị Thanh Hằng HCCG 26-47 (16-11-2026): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...07677 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 600.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ.

Giúp em Điểu Thị Thúy HCCG 26-46 (12-11-2026): Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 600.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ.

Giúp anh Đinh Vĩnh Thành HCCG 26-45 (09-11-2026): Bạn đọc (CK): 600.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Hòa HCCG 26-44 (02-11-2026): Giang+Vinh: 300.000đ, Bui Thanh Phuong (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Thắp sáng niềm tin Báo SGGP: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (CK): 101.310.750đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Truong Thai Linh (CK): 16.652đ, Nguyen Tien Truong (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 50.000đ, Vu Thi Minh (CK): 10.000đ, Pham Do Lan Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Hai Yen (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Tran Huong Thao (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hoa Binh (CK): 500.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Hoang Nguyen Dieu Trang (CK): 200.000đ, Nguyen Ha Quang (CK): 11.000đ, Dinh Thanh Trung (CK): 100.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 50.000đ, Nguyen Phuoc Viet (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Nguyen Lan Phuong (CK): 20.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.