Bệnh tật khiến chị Duyên suy kiệt, mất khả năng lao động, trong khi gia đình vốn khó khăn nay càng bế tắc vì nợ nần.

Chị Trần Thị Duyên

4 năm trước, gia đình chị Duyên vay mượn khắp nơi chữa bệnh cho mẹ nhưng không giữ được người thân. Khoản nợ chưa trả hết, người cha (sinh năm 1962) vẫn làm phụ hồ kiếm sống. Gia đình có 7 chị em gái; vì nghèo khó, Duyên và các chị phải nghỉ học sớm, đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Nay các chị lần lượt lập gia đình, cuộc sống cũng chật vật.

Tháng 4-2026, chị Duyên đi khám và phát hiện bị mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4, di căn buồng trứng. Chị thường xuyên bị sốt, nôn ói, bụng trướng vì khối u, tay chân tê buốt, thiếu máu nặng; mắt mờ, không thể tự đi lại. Hiện chị Duyên hóa trị định kỳ 3 tuần/lần tại Khoa Nội 4 (Nội tổng hợp), Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2). Các chị gái lần lượt thay nhau chăm sóc.

Để giảm chi phí, chị xin ở nhà trọ 0 đồng tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Tuy nhiên, tiền thuốc ngoài BHYT chi trả và chi phí đi lại vẫn vượt khả năng gia đình, khi nguồn vay mượn đã cạn.

Đại diện UBND xã Ea Ktur xác nhận, dù không thuộc diện hộ nghèo, gia đình chị Duyên hiện ở hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do người thân trong gia đình mắc bệnh liên tiếp.

Chị Duyên mong sức khỏe được cải thiện, kéo dài sự sống để có thể trở lại làm việc, tự nuôi sống bản thân. Sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp chị có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-50.

KHẢ HÂN