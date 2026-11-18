Chiều 18-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp UBND xã Ia Hiao và Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 12 triệu đồng của bạn đọc báo hỗ trợ đợt 2 cho gia đình chị Rmah H’lơm (sinh năm 1992, trú xã Ia Hiao).

Bà Ngô Thị Thanh Diệp (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền cho gia đình

Chị Rmah H’lơm và con gái Rmah Hà (sinh năm 2010) đều mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Việc khám và điều trị bệnh của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn do chi phí tốn kém.

Sau khi hoàn cảnh của hai mẹ con được Báo SGGP phản ánh, nhiều bạn đọc đã quan tâm, thăm hỏi và chung tay hỗ trợ. Trong đợt 1, Báo SGGP trao 12 triệu đồng giúp gia đình trang trải chi phí điều trị. Qua 2 đợt, gia đình nhận được tổng cộng 24 triệu đồng từ bạn đọc của báo.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, cho biết, sự hỗ trợ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn. Địa phương trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của Báo SGGP cùng bạn đọc dành cho công dân trên địa bàn.

HỮU PHÚC