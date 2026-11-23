Cách đây gần 1 năm, Báo SGGP đăng bài “Ước mơ dang dở của nữ sinh mồ côi cha mẹ”, viết về em Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 2007, ngụ xóm Trung Long, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An, ảnh) mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, cuộc sống nương nhờ vào người dì ruột.

Em Nguyễn Thị Hoài được bạn cùng quê hỗ trợ chi phí ở trọ. Ảnh: HIẾU NGHĨA

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Hoài đã xuất sắc trúng tuyển đại học với số điểm hơn 27 (khối C). Những tưởng cánh cửa đại học sẽ mở ra tương lai tươi sáng đối với Hoài, nhưng không may, trên đường đi làm thêm về nhà, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến khiến em bị gãy xương đùi và mang một chấn thương khác.

Nhờ được các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị, dù nằm một chỗ, không tự đi lại được, Hoài vẫn quyết tâm ôn thi lại và trúng tuyển vào ngành sư phạm của Trường Đại học Vinh.

Thế nhưng, niềm vui chưa bao lâu, ngày Hoài có kết quả trúng tuyển đại học cũng là ngày người dì - chỗ dựa duy nhất của em lại bỏ em ra đi vì căn bệnh ung thư, để lại ba người con nhỏ mồ côi.

Thời gian tới, Hoài sẽ phải đối mặt bốn năm học đại học xa nhà với nhiều khó khăn. Sức khỏe yếu nên việc làm thêm của em bị hạn chế. Rất mong cộng đồng và bạn đọc Báo SGGP chung tay giúp đỡ để em hoàn thành ước mơ của cuộc đời.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-49.

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HIẾU NGHĨA