Nửa năm trước, Nguyễn Dũng Được (21 tuổi, ngụ đường Gò Cát, phường Long Trường, TPHCM) phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Vì gia cảnh khó khăn, Được không dám điều trị cho đến khi bệnh diễn tiến nặng, suýt tử vong.

Cách đây một tuần, Được được mẹ đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng phù toàn thân, phù phổi cấp.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Quyên, khoa Thận - Nhân tạo, sau khi được lọc máu cấp cứu, Được thoát nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, do biến chứng nặng, Được phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần.

Nguyễn Dũng Được tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh

“Người bệnh từng đến khám vì mệt mỏi. Cả 2 lần đều có chỉ định nhập viện và tư vấn chạy thận nhưng người bệnh từ chối”, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Quyên cho biết.

Hoàn cảnh gia đình Được rất khó khăn. Các thành viên trong gia đình (gồm mẹ, cha dượng và 5 anh em) không ai có việc làm ổn định. Người trực tiếp chăm sóc Được tại bệnh viện là anh Trần Văn Mãi (31 tuổi, cha dượng của Được). Tiền công làm thợ hồ của anh Mãi là nguồn thu nhập chính của gia đình. Các em của Được còn nhỏ, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi.

Nằm trên giường bệnh, Được mệt mỏi tâm sự: “Từ nhỏ đến giờ em chưa từng đến trường. Mười mấy tuổi đã đi làm thuê. Mấy tháng trước, bác sĩ bảo nhập viện chạy thận nhưng do gia đình không có tiền nên em không dám vào. Em mong được giúp đỡ để có cơ hội chữa bệnh”.

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GIAO LINH