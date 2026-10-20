Đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Chiều 20-10, đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Theo tờ trình dự thảo luật do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn. Trong đó, dự thảo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước về du lịch: chuyển thẩm quyền công nhận điểm du lịch, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ UBND cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh. Ngoài ra, chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đối với việc công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Dự thảo bãi bỏ thủ tục hành chính không còn cần thiết, gồm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch. Đồng thời, sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (theo hướng quy định chứng chỉ nghiệp vụ lữ hành quốc tế được sử dụng làm điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được sử dụng làm điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa).

Phiên họp Quốc hội chiều 20-10. Ảnh QUANG PHÚC

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định các loại hình lưu trú du lịch mới phát sinh trong thực tiễn; bổ sung quy định về thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử và xác định thẻ điện tử có giá trị pháp lý tương đương thẻ vật lý. Ngoài ra bổ sung quy định công nhận văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật về giáo dục; giao Chính phủ quy định chi tiết về lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, dự thảo hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (theo hướng giao cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu sản xuất phim). Bên cạnh đó, bổ sung quy định về cơ chế Nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Dự thảo cũng hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim; đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật.

Song song đó, dự thảo điều chỉnh thẩm quyền cấp phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim và cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài theo hướng phân cấp từ Bộ VH-TT-và DL cho UBND cấp tỉnh. Bộ VH-TT-và DL chỉ thực hiện cấp phép đối với chương trình phim và tuần phim.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, dự thảo điều chỉnh phạm vi các trường hợp phải xin xác nhận trước khi lập dự án; chỉ giữ thẩm quyền xác nhận của Bộ VH-TT-và DL đối với di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và giao cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh xác nhận đối với các cụm di tích quốc gia, cụm di tích quốc gia gắn với di tích cấp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra, chiều 20-10. Ảnh QUANG PHÚC

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, dự thảo bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế “xin chấp thuận” sang cơ chế “thông báo” với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành với sự cần thiết ban hành dự án luật.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tán thành với việc đưa ra khỏi dự thảo luật 7 nhóm nội dung liên quan đến Luật Du lịch chưa được đánh giá tác động đầy đủ. Trong đó, có quy định bắt buộc khách du lịch quốc tế vào Việt Nam mua bảo hiểm du lịch, trách nhiệm của đại lý du lịch trực tuyến, bố trí nhân sự xúc tiến du lịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…

Đối với các chính sách mới chưa được thuyết minh, đánh giá tác động đầy đủ, ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Du lịch.

Các đại biểu dự họp chiều 20-10. Ảnh QUANG PHÚC

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đồng ý với việc rút nội dung sửa đổi, bổ sung về nghĩa vụ của chủ thể phổ biến phim, không yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim, tránh phát sinh thủ tục hành chính...

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tán thành với việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí. Theo đó, cơ quan báo chí chỉ phải thông báo khi thay đổi một số nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nội dung về xuất bản phụ trương, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG