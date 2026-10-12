Nhiều trường hợp nhiễm cúm A diễn biến nặng

Cúm A có thể diễn biến nặng, gây suy hô hấp, viêm phổi trong thời gian ngắn ở người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, ngay cả khi chỉ sốt nhẹ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc cúm A. Ảnh: ĐẶNG THANH

Ngày 12-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, những ngày qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp mắc cúm A diễn biến nặng, trong đó có người cao tuổi, người mắc bệnh nền bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải điều trị tích cực. Đáng chú ý, bệnh có thể chuyển nặng ngay cả khi người bệnh chỉ sốt nhẹ, không có biểu hiện sốt cao rõ rệt.

Chỉ sốt nhẹ nhưng suy hô hấp nhanh

Một trường hợp là bệnh nhân nữ, 72 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và từng bị tai biến mạch máu não. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho khạc đờm, khó thở tăng dần và suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc cúm A.

BS Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phổi nặng, phải hỗ trợ hô hấp với nồng độ oxy 40%-50%. Sau ba ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, huyết động tương đối ổn định nhưng tổn thương phổi vẫn nặng, tiếp tục phải thở máy không xâm nhập.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mắc cúm A. Ảnh: ĐẶNG THANH

Theo BS Huyền, tiền sử tai biến mạch máu não khiến bệnh nhân giảm khả năng ho, khạc đờm. Khi mắc viêm phổi, dịch tiết đường hô hấp tăng nhưng không được đào thải hiệu quả, dễ ứ đọng, ảnh hưởng đến thông khí và làm tăng nguy cơ biến chứng. Hiện tổn thương phổi còn nặng, thời gian điều trị có thể kéo dài.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 73 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), thường xuyên phải sử dụng thuốc khí dung tại nhà trong 3-4 tháng gần đây.

Khoảng bốn ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện ho, khạc đờm trắng, khó thở tăng dần, mệt mỏi, ăn uống kém, chỉ sốt khoảng 38°C. Kết quả xét nghiệm tại cơ sở y tế xác định bệnh nhân mắc cúm A. Do suy hô hấp nặng, người bệnh phải thở oxy lưu lượng 15 lít/phút qua mặt nạ có túi dự trữ trước khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân trong tình trạng kích thích, thở nhanh, phổi có nhiều ran bất thường. Các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản, hồi sức tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, tiếp tục xuất hiện các rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, ở người mắc COPD, cúm A có thể làm nặng thêm tình trạng viêm, tắc nghẽn đường thở, đồng thời gây tổn thương phổi, giảm khả năng trao đổi khí và dẫn đến suy hô hấp nhanh. Vì vậy, không thể đánh giá mức độ nguy hiểm của cúm chỉ qua thân nhiệt; khó thở tăng dần, đặc biệt ở người có bệnh phổi mạn tính, là dấu hiệu cần được thăm khám kịp thời.

Những triệu chứng nghi ngờ cúm A

Cúm A lây truyền chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh thường gây sốt, ho, đau họng, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây viêm phổi, làm nặng bệnh nền và dẫn đến suy hô hấp.

BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo người dân tiêm vaccine phòng cúm hằng năm, vệ sinh tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi và giữ không gian sống thông thoáng. Người mắc cúm nên hạn chế tiếp xúc gần với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Khi có triệu chứng nghi ngờ cúm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, cần đi khám sớm, không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh khi chưa có chỉ định. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu khó thở, thở nhanh, tím tái, đau tức ngực, lơ mơ hoặc sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Ở trẻ em, các dấu hiệu như rút lõm lồng ngực, li bì, co giật, không uống được hoặc có biểu hiện mất nước cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, xử trí kịp thời. Theo các bác sĩ, hiện Khoa Nhi của bệnh viện đang điều trị gần 10 trẻ mắc cúm A.

Các bác sĩ lưu ý, sốt nhẹ không đồng nghĩa với bệnh nhẹ. Người dân cần theo dõi sát diễn biến hô hấp và những thay đổi bất thường của sức khỏe để phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng, đưa người bệnh đi khám và điều trị kịp thời.

NGỌC DUNG