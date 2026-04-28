Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ có thêm cơ sở mới

Ngày 28-4, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Hưng (Bệnh viện Quận 10 trước đây) để phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, đặc biệt hướng đến xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ.

Theo Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối của thành phố, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ.

Việc tiếp nhận thêm cơ sở Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi.

Là bệnh viện đa khoa hạng 1, có quy mô lớn hàng đầu của ngành y tế thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 hiện đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường, từng bước phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo thành phố và ngành y tế.

Trong thời gian thi công, bệnh viện sẽ phải di dời, sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân.

Đặc biệt, cơ sở Hòa Hưng nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180 mét, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở. Hiện công trình sửa chữa, nâng cấp đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2-9.

Theo đề xuất của bệnh viện, cơ sở mới sẽ được khai thác theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026–2030): Trong thời gian xây dựng khu điều trị chuyên sâu 500 giường, cơ sở Hòa Hưng sẽ bố trí điều trị nội trú cho khoảng 200 người bệnh thuộc các chuyên khoa Nội thần kinh, Nội tiết, Cơ xương khớp; đồng thời triển khai hệ thống cận lâm sàng chuyên khoa như MRI, điện cơ, điện não, X-quang, siêu âm… Song song đó, nơi đây sẽ tổ chức khu tái khám ngoại trú với công suất khoảng 150–200 lượt/ngày. Đây là nhóm người bệnh phần lớn là người cao tuổi, đi lại khó khăn, nên việc được khám chữa bệnh tại cơ sở mới, thuận tiện và gần trung tâm là rất cần thiết.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 trở đi): Cơ sở Hòa Hưng sẽ phát triển thành trung tâm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ, có khả năng tiếp nhận 400–500 lượt khám mỗi ngày.

Bệnh viện Nhân dân 115 hiện là một trong những trung tâm đột quỵ lớn nhất cả nước, mỗi năm tiếp nhận gần 18.000 ca đột quỵ, trung bình khoảng 50 ca đột quỵ cấp mỗi ngày, nhu cầu phục hồi chức năng sau xuất viện là rất lớn.

THÀNH SƠN