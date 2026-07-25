Bệnh viện Nhân dân 115 ghép thận lần 3 thành công cho người bệnh có bất thường mạch máu

Ngày 25-7, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết vừa thực hiện ghép thận thành công cho người bệnh N.V.M. (57 tuổi, ngụ Cà Mau) có bất thường mạch máu. Đây là lần thứ 3 người bệnh thực hiện ghép thận.

Một ca ghép thận tại Bệnh viện Nhân dân 115

Trước đó, người bệnh đã trải qua 2 lần ghép thận, lần thứ nhất ghép tại hố chậu bên phải cách đây 10 năm (hiện đã mổ lấy bỏ thận ghép do thải ghép), lần thứ 2 ghép tại hố chậu bên trái.

Cách đây 2 năm, thận ghép suy chức năng, ông M. phải quay lại chạy thận nhân tạo 3 lần/ngày. Là trụ cột trong gia đình, việc chạy thận nhân tạo khiến ông M. không làm việc được, người vợ phải đi theo chăm sóc. Thương chồng, người vợ đã sẵn sàng hiến 1 quả thận cứu chồng.

Hai vợ chồng đến trung tâm Thận niệu - Bệnh viện Nhân dân 115 khám, tư vấn, kiểm tra và được các bác sĩ thông báo người vợ đủ điều kiện để hiến thận cho chồng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là người chồng đã ghép thận 2 lần, tồn tại kháng thể kháng HLA cao (mức độ phù hợp kháng nguyên bạch cầu), nguy cơ thải ghép lớn.

Mặt khác, ông M. từng có tiền sử mổ chấn thương bụng (với vết sẹo từ mũi ức tới gần xương mu) và 2 vết sẹo sau mổ ghép thận ở 2 bên hố chậu. Cùng với đó, kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu ghi nhận bị vôi hóa hệ động mạch chủ ngực, bụng, chậu. Đây là vấn đề khó khăn chọn vị trí để khâu nối mạch máu thận ghép với mạch máu người nhận.

Qua hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định ghép thận cho người bệnh. Các bác sĩ đã lấy thận trái của người vợ qua nội soi ổ bụng để ghép vào hố chậu phải người chồng. Cắt bỏ thận ghép cũ bên phải để chỗ cho quả thận mới ghép và lựa chọn vị trí động mạch chậu chung sát chỗ phân chia nơi ít vôi hóa nhất để khâu nối động mạch, chuẩn bị mạch máu nhân tạo sẵn sàng làm cầu nối khi cần.

Sau phẫu thuật, nước tiểu phun thành tia ngay sau khi mở kẹp mạch máu. Chức năng thận của người bệnh cải thiện tốt ngay ngày hậu phẫu thứ nhất, người bệnh tỉnh táo, ăn uống bình thường.

Theo PGS-TS-BS. Trương Hoàng Minh, Trưởng Trung tâm thận niệu – Nam khoa Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện đã thực hiện nhiều trường hợp ghép thận lần 2, đây là ca đầu tiên ghép thận lần 3 và là ca bệnh thứ 2 tại Việt Nam. Ca ghép thận lần 3 được thực hiện đầu tiên tại Bệnh viện Vinmec Times City (Việt Nam) vào tháng 1-2017 cho một người bệnh Nhật 71 tuổi.

Việc lựa chọn vị trí ghép như phải lấy bỏ thận ghép cũ để có chỗ cho thận ghép mới và thường phải ghép cao hơn vị trí ghép cũ, do đó niệu quản phải lấy dài hơn, nguy cơ thiếu máu niệu quản. Đôi khi phải khâu nối với động mạch và tĩnh mạch chủ bụng. Ở người bệnh N.V.M. động mạch chủ bụng bị xơ vữa và vôi hóa nên các bác sĩ chọn vị trí động mạch chậu chung gần chỗ phân chia của động mạch chủ bụng để khâu nối vì ít xơ vữa nhất trên CT-Scan mạch máu.

"Về kết quả ghép thận lần 3 theo y văn mặc dù thấp hơn ghép thận lần đầu nhưng tỷ lệ sống còn của người bệnh vẫn cao hơn chạy thận nhân tạo (75%-85% sau 1 năm, 55%-70% sau 5 năm). Ghép thận lần 3 cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối thể hiện trình độ ngoại khoa, miễn dịch và chăm sóc người bệnh sau ghép thận tại Việt Nam không thua kém các nước phát triển, góp phần phát triển lĩnh vực ghép thận mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh suy thận mạn", PGS-TS-BS. Trương Hoàng Minh thông tin.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, ước tính có khoảng 40.000-50.000 người bệnh bị suy thận mạn giai đoạn cuối cần điều trị thay thế thận. Mỗi năm có khoảng 1000-1500 người bệnh được ghép thận, ước tính khoảng 20 - 25% người bệnh cần điều trị thay thế thận được ghép thận. Rào cản lớn nhất cho vấn đề này là nguồn thận hiến và các bất thường ở người nhận thận...

THÀNH SƠN