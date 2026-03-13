Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh

Sáng 13-3, Tổ công tác số 1 do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng, kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh.

Tổ công tác số 1 kiểm tra khu vực bầu cử tại trụ sở liên ấp 3, 4, 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại xã Xuân Thới Sơn, tổ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 2 (trụ sở liên ấp 3, 4, 5) và khu vực bỏ phiếu số 21 (trụ sở liên ấp 52, 53), gồm trang trí khánh tiết, bàn viết phiếu của cử tri, việc quản lý phiếu bầu, phương án hướng dẫn cử tri ra vào điểm bỏ phiếu, nhân sự tổ bầu cử…

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong lưu ý về sắp xếp khu vực bỏ phiếu hợp lý, khoa học hơn, nhất là khu vực bàn viết phiếu bầu cử của cử tri, bảo đảm thuận tiện trong quá trình tham gia bỏ phiếu.

Địa phương cần tiếp tục phổ biến, hướng dẫn kỹ cho các thành viên tổ bầu cử về quy trình, nhiệm vụ, nhất là kiểm phiếu, quản lý phiếu bầu. Việc quản lý phiếu bầu phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng chí cũng trao đổi, nắm tình hình về phương án phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm; đồng thời lưu ý địa phương còn khó khăn, vướng mắc thì kiến nghị, báo cáo để kịp thời tháo gỡ.

Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý trang trí khánh tiết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại xã Hóc Môn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 14 đặt tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy và khu vực bỏ phiếu số 17 tại trụ sở Ban nhân dân ấp 27.

Trong đó, Trường THCS Đỗ Văn Dậy là khu vực tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp của TPHCM.

Qua kiểm tra, đồng chí đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu cơ bản bảo đảm yêu cầu, không khí nghiêm túc, phấn khởi. Đồng chí lưu ý địa phương tiếp tục sắp xếp, bố trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm thuận tiện, khoa học và đúng quy định.

Đồng chí Lê Quốc Phong kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy.

﻿ Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu địa phương phân công đầu mối rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, nhà trường và các đơn vị liên quan; chủ động tăng cường lực lượng tình nguyện viên với tinh thần ưu tiên tối đa để ngày bầu cử diễn ra suôn sẻ.

Tổ công tác kiểm tra khu vực bầu cử tại xã Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại xã Đông Thạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng tổ công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 14 (trụ sở Ban nhân dân ấp 16 đến ấp 22) và khu vực bỏ phiếu số 58 (trụ sở Ban nhân dân ấp 104 đến ấp 107).

Đồng chí Lê Quốc Phong trao đổi, động viên thành viên tổ bầu cử ấp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, từ nay đến ngày bầu cử, địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng đầu việc; vận động cử tri đi bầu sớm, bầu đủ; công tác kiểm phiếu phải chính xác.

Đồng chí chúc các tổ bầu cử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao đổi với lãnh đạo xã Đông Thạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HOÀI