Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tượng Bác Hồ đặt tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026), 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), đồng thời thực hiện kế hoạch của Sở Y tế TPHCM về đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chế tác từ đá cẩm thạch trắng nguyên khối, cao 3m, nặng 10 tấn, đặt tại vị trí trung tâm của bệnh viện.

Theo BSCK2 Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại bệnh viện không chỉ trưng bày tượng Bác cùng những hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, mà còn là nơi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho Đảng bộ, viên chức và người lao động bệnh viện. Đây cũng là địa chỉ để mỗi cá nhân không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện y đức, nâng cao chuyên môn, tận tụy phục vụ người bệnh và nhân dân.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và lãnh đạo các khoa, phòng chụp ảnh lưu niệm tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh

BSCK2 Đặng Quốc Quân cho biết, việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vị trí trung tâm mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, văn minh và giàu tính nhân văn. Hình ảnh Bác Hồ hiện diện tại nơi đón tiếp người bệnh không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với Người, mà còn nhắc nhở đội ngũ cán bộ y tế luôn giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Thông qua việc xây dựng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động khám, chữa bệnh. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống, tuyên truyền và học tập các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THÀNH AN