Anh TRẦN XUÂN SƠN (xã Hóc Môn, TPHCM) hỏi: “Tôi đóng BHXH được trên 15 năm. Theo quy định hiện nay, nếu sau 1 năm nghỉ việc và không tham gia tiếp BHXH thì tôi có được rút BHXH một lần không?”.

BHXH TPHCM trả lời: Theo Luật BHXH 2024, người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-7-2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được hưởng BHXH một lần.

Đối chiếu với trường hợp trên, anh Sơn có thời gian đóng BHXH trên 15 năm, tức trước ngày 1-7-2025 và đóng chưa đủ 20 năm, nên nếu sau 12 tháng nghỉ việc mà muốn nhận BHXH một lần, anh có thể liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để nộp hồ sơ đề nghị hưởng theo quy định.

MAI CHI ghi