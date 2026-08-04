Đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với các nhóm được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng trên địa bàn thành phố.

BHXH TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân

Theo UBND TPHCM, thời gian qua, công tác rà soát, lập danh sách tham gia BHXH, BHYT với các nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng đã được quan tâm triển khai, góp phần bảo đảm quyền lợi an sinh cho người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ, lập danh sách hoặc chưa bảo đảm nguồn kinh phí đối với một số nhóm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, thống kê số lượng người hoạt động không chuyên trách thực tế ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM xem xét bổ sung dự toán kinh phí năm 2026 và bố trí nguồn ngân sách ổn định hằng năm cho cấp xã thực hiện trích đóng BHXH, BHYT kịp thời cho nhóm đối tượng này.

Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, lập và chuyển danh sách tham gia BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH quản lý đối với lực lượng dân quân thường trực.

Công an TPHCM được giao chỉ đạo công an cấp xã tham mưu UBND cùng cấp rà soát, lập và chuyển danh sách tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ được tham gia đầy đủ, kịp thời.

BHXH TPHCM có trách nhiệm chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp phát sinh làm ảnh hưởng quyền lợi của đối tượng tham gia thì cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với khoản chi phí khám chữa bệnh theo quy định về BHYT.

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