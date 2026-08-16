Mở rộng chính sách an sinh cho người cao tuổi

Từ hiệu quả của chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, TPHCM đề xuất mở rộng diện hỗ trợ 100% mức đóng cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi.

Người dân phường Trung Mỹ Tây, TPHCM nhận thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM. ẢNH: MAI CHI

Tuổi già nhẹ gánh lo

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi và học sinh trên địa bàn, UBND TPHCM vừa hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi, bổ sung nghị quyết theo hướng mở rộng đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng. Nếu đề xuất được thông qua, sẽ có 195.918 người thường trú trên địa bàn thành phố từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TPHCM thông tin, tính đến ngày 31-5, đã có 276.208 người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn được cấp thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND. Trong 5 tháng đầu năm 2026, nhóm đối tượng này đã phát sinh 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh, với tổng chi phí được Quỹ BHYT chi trả là hơn 1.083 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho bản thân và gia đình, nhất là nhóm người lao động tự do, người có thu nhập không ổn định hoặc hoàn cảnh còn khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Na (71 tuổi) là một trong những người đầu tiên ở phường Trung Mỹ Tây được nhận thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND vào đầu tháng 12-2025. Chồng mất sớm, một mình làm đủ việc nuôi 3 con nên có thời điểm bà được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí diện hộ nghèo. Khi các con trưởng thành, không còn thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí, bà Na cố gắng dành dụm để mua BHYT hộ gia đình.

Mới đây, bà không may bị tai nạn giao thông gây dập xương cẳng chân trái, phải điều trị thời gian dài. “Nhờ có BHYT mà tôi giảm gánh nặng chi phí, chứ không thì chẳng biết lấy gì trang trải”, bà Na bộc bạch.

Đối với bà Trần Thị Hồng Hoa (66 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây), việc bỏ ra hơn 2,3 triệu đồng mỗi năm để mua BHYT hộ gia đình cho 2 vợ chồng là một khoản chi phí không nhỏ, bởi công việc tạp vụ bán thời gian chỉ mang lại cho bà thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng.

Nhờ những chính sách hỗ trợ của Trung ương và TPHCM, vợ chồng bà Hoa hiện thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí. Chồng bà còn được hỗ trợ 650.000 đồng/tháng theo chế độ hưu trí xã hội từ ngày 1-7-2025, giúp tuổi già nhẹ gánh lo toan.

Thích ứng với già hóa dân số

Thực tế hiện nay, không chỉ có nhóm người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi mà nhóm trẻ tuổi hơn cũng gặp khó khăn trong việc tham gia BHYT. Kết quả khảo sát của BHXH TPHCM đối với 2.630 người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi cho thấy phần lớn họ đã nghỉ việc, không còn nguồn thu nhập ổn định, chủ yếu sống dựa vào tích lũy cá nhân và sự hỗ trợ của gia đình.

Trong đó, 1.594 người (chiếm 60,6%) cho biết gặp khó khăn trong việc tự đóng BHYT, cần được Nhà nước hỗ trợ. “Nhóm đối tượng này tuy chưa thuộc diện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng đã bắt đầu đối mặt với áp lực về sức khỏe và tài chính, ảnh hưởng đến khả năng duy trì tham gia BHYT liên tục”, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, nhận định.

Là cơ quan tham mưu, BHXH TPHCM cho rằng việc mở rộng chính sách hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn. Đề xuất này cũng phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng thời, phù hợp với xu hướng những đô thị lớn tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và mở rộng diện bao phủ BHYT.

Không riêng TPHCM, một số địa phương cũng đã đề xuất và triển khai thực hiện chính sách nhân văn này. Từ ngày 1-7, TP Hà Nội hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho toàn bộ người dân từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT. Ở TP Hải Phòng, từ ngày 1-1, người dân từ đủ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT... Mới đây, tại Quyết định 1468/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc từ 95,98% năm 2026 lên 100% vào năm 2030. Riêng TPHCM, tỷ lệ bao phủ BHYT được giao năm 2026 là 96%, sau đó mỗi năm tăng 1% cho đến năm 2030 đạt 100%.

MAI CHI