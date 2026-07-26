* Anh NGUYỄN QUANG HUY (phường Xuân Hòa, TPHCM): “Trước đây, tôi làm việc tại một đơn vị nhà nước, hưởng lương bậc lương 6, hệ số lương 3,99. Nay đơn vị giải thể, tôi được một đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng, ký hợp đồng trả lương theo bậc 1, hệ số 2,34 và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo mức lương này. Để duy trì mức đóng BHXH theo hệ số lương hiện tại nhằm không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về lương hưu sau này, tôi muốn tự bỏ tiền đóng BHXH cho khoản lương chênh lệch giữa bậc 1 và bậc 6 được không?”.

* Luật sư TRẦN HỮU TÍN, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự: Theo quy định của Luật BHXH năm 2024, những trường hợp bắt buộc tham gia BHXH bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc...

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Như vậy, anh Huy thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và đóng BHXH theo tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ… tại đơn vị mới.

Mặt khác, Luật BHXH hiện hành quy định đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (người lao động tự đóng) là người không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tức người đang tham gia BHXH bắt buộc không được đồng thời tham gia BHXH tự nguyện. Vì vậy, anh Huy không thể đóng BHXH tự nguyện cho khoản lương chênh lệch giữa bậc 1 và bậc 6 để duy trì mức đóng BHXH thời điểm trước đó.

MAI HƯỜNG ghi