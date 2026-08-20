Bộ Công an tiếp nhận Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương

Ngày 20-8, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị triển khai hoạt động Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương).

Ký biên bản bàn giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương từ Văn phòng Trung ương Đảng về Bộ Công an. Ảnh: MINH HẢI

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an công bố các quyết định của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về kiện toàn tổ chức và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị triển khai hoạt động Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Ảnh: MINH HẢI

Theo đó, chuyển Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo từ Văn phòng Trung ương Đảng về Bộ Công an; đồng thời tích hợp, không tiếp tục duy trì riêng 4 ban chỉ đạo của Chính phủ có phạm vi nhiệm vụ trùng với Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, gồm: Ban Chỉ đạo của Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu; Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia; Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Ở địa phương, thống nhất mỗi tỉnh, thành phố có một Ban Chỉ đạo; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy làm Trưởng Ban; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực; Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực.

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương cũng quyết định kiện toàn 4 tổ công tác theo 4 nhóm nhiệm vụ lớn và kiện toàn Hội đồng tư vấn quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các ban, bộ, ngành chủ động báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ; các Tổ công tác, Tổ giúp việc bám sát lĩnh vực được phân công, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn.

Hội đồng Tư vấn quốc gia cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện độc lập đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ lớn của Ban Chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả.

Tin liên quan Ra mắt bộ sách về người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ

MINH HẢI