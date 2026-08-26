Triển lãm 160 tư liệu, hình ảnh về người chiến sĩ Hải quân

Sáng 26-8, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở VH-TT TPHCM) khai mạc trưng bày chuyên đề “Người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam”, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày với nhiều tư liệu, hình ảnh về người chiến sĩ Hải quân

Trưng bày giới thiệu 160 tư liệu, hình ảnh về hành trình của người lính Hải quân, từ những năm tháng đấu tranh cách mạng đến xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ biển đảo và cuộc sống đời thường.

Các em học sinh tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh về người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại triển lãm.

Các tư liệu được giới thiệu theo ba nội dung: lịch sử xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng Hải quân trong tình hình mới; đời sống cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Các chiến sĩ Hải quân tìm hiểu hình ảnh về hoạt động của lực lượng trên biển tại triển lãm

Các chiến sĩ Hải quân tham quan các tư liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm

Theo ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi tư liệu, hình ảnh là một “lát cắt” nối quá khứ với hiện tại, giúp công chúng hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay và sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ.

Các em nhỏ tìm hiểu sách, tư liệu về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân tại triển lãm

Dịp này, Đại tá Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, trao tặng Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu bộ ảnh gồm 100 tác phẩm đạt giải A tại giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021-2025.

Du khách tìm hiểu, chiêm ngưỡng các hiện vật tại triển lãm

Bộ ảnh ghi lại cuộc sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, cùng tình cảm của quân dân TPHCM dành cho biển đảo quê hương; khắc họa sự gian khổ, tinh thần rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống gần gũi của người chiến sĩ Hải quân.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30-9.

TRÚC GIANG - AN YÊN