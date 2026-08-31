TPHCM: Tăng cường tuần tra khu vực cảng dịp Quốc khánh 2-9

Bộ đội Biên phòng TPHCM đang phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực cảng và tuyến đường thủy nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng TPHCM, Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên khu vực cảng và địa bàn phụ trách.

Lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng, bảo đảm an ninh, trật tự

Bộ đội Biên phòng phối hợp Binh đoàn 20, Hải quan Khu vực I, Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) và Công an phường Cát Lái triển khai các tổ tuần tra phối hợp.

Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện trên khu vực cảng biển TPHCM

Các tổ công tác tập trung kiểm tra, kiểm soát an ninh, trật tự tại khu vực cảng, tuyến đường thủy và các địa bàn trọng điểm; chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm, các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại hay gây mất an ninh, trật tự.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cảng

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng TPHCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cảng và địa bàn phụ trách.

MẠNH THẮNG