Chính trị

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương

SGGPO

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (TPHCM).

Sáng 26-8, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng tham dự Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026).

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Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương

Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường, lực lượng vũ trang, trường học và đoàn viên thanh niên.

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Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cùng đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Các đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương và thắp hương ở các phần mộ

Sau lễ dâng hương, các đại biểu đến thắp hương từng phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương để tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ.

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THẢO NGUYỄN

Từ khóa

Dâng hương Quốc khánh Bình Dương Liệt sĩ Viếng nghĩa trang

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