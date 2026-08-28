Giáo dục về biển, đảo và truyền thống Hải quân cho tân sinh viên

Ngày 28-8, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam phối hợp với Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức chương trình “Giáo dục biển, đảo quê hương năm 2026” dành cho tân sinh viên.

Tại chương trình, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam trao tặng Lữ đoàn 161 Hải quân 100 là cờ Tổ quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong chương trình, sinh viên được tìm hiểu truyền thống Quân chủng Hải quân, Vùng 3 Hải quân và Lữ đoàn 161; giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị và tham quan Cầu cảng số 7.

Đại diện﻿ Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân thông tin về biển, đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các cơ quan, đơn vị và trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân - dân.

Dịp này, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam còn tổ chức cho tân sinh viên tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, công trình văn hóa và các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng, như: Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, Bảo tàng Quân khu 5, Nhà trưng bày Hoàng Sa, Bệnh viện Quân Y 17, Bệnh viện Gia Đình...

Giao lưu văn nghệ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các hoạt động trên giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn lịch sử địa phương, truyền thống dân tộc, đồng thời bước đầu tiếp cận môi trường nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm của người học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

XUÂN QUỲNH