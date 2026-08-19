Ra mắt bộ sách về người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ

Bộ sách “Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ” tái hiện quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng gắn với dấu ấn, tư tưởng và phong cách chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo ngành.

Sáng 19-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt bộ sách “Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ”, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2026).

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân ghi dấu những đóng góp, cống hiến của các đồng chí bộ trưởng, người đứng đầu lực lượng qua các thời kỳ.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, những thành tựu của lực lượng Công an nhân dân là kết quả từ sự đóng góp, cống hiến của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên công an; trong đó, những người đứng đầu lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng Đại tướng Lê Hồng Anh. Ảnh: MINH HẢI

Đánh giá bộ sách là công trình có giá trị khoa học và thẩm mỹ sâu sắc, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục noi theo tấm gương của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, không ngừng phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để lan tỏa nội dung bộ sách, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị có hình thức phù hợp tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ; đồng thời sử dụng nội dung bộ sách phục vụ nghiên cứu, phát triển lý luận công tác công an.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần học tập, noi theo tấm gương của các thế hệ bộ trưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo, cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Ảnh: MINH HẢI

Quá trình tổ chức bộ sách được được khởi động từ năm 2023. Vào thời điểm đó, Đại tướng Tô Lâm (khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã định hướng bộ sách là một công trình lịch sử - văn hóa tầm vóc, tái hiện khách quan, sinh động quá trình phát triển của lực lượng gắn với tư tưởng, phong cách chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo ngành; từ đó đúc kết những bài học quý báu về xây dựng lực lượng và nghiệp vụ công an.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao bộ sách "Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ" tặng các đại biểu. Ảnh: MINH HẢI

Bộ sách được hình thành từ hàng ngàn trang tư liệu, qua quá trình tìm kiếm, đối chiếu, xác minh và biên tập, xuất bản, góp phần tái hiện vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

MINH HẢI