Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Ngư dân Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1972, ngụ xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) không may bị tời cuốn vào tay dẫn đến bị thương nặng trong lúc làm việc trên biển, cách cửa Nhật Lệ khoảng 17 hải lý, đã được cán bộ quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ cấp cứu kịp thời.

Video: Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN

Ngày 19-8, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, đơn vị nhận tin báo từ tàu cá QB-91435TS do anh Nguyễn Hùng (sinh năm 1983, ngụ phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng cho biết, có một ngư dân đang lao động trên biển bị tai nạn nghiêm trọng, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ đang tiến hành sơ cứu cho ngư dân bị nạn. Ảnh: ANH QUÂN

Cụ thể, trong lúc tàu cá nêu trên đang hoạt động khai thác thủy sản cách cửa Nhật Lệ khoảng 17 hải lý về phía Đông Nam, ngư dân Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1972, ngụ xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) không may bị tời cuốn vào tay.

Vụ tai nạn khiến ngón tay cái bên phải của anh Hải bị đứt lìa, các ngón còn lại bị dập nát, mất nhiều máu, tình trạng nguy kịch.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ cử tổ công tác khẩn trương ra biển tiếp cận tàu cá, phối hợp với các thuyền viên tiến hành sơ cứu, cầm máu cho ngư dân Nguyễn Văn Hải.

Sau khi đưa vào bờ, hiện tình trạng sức khỏe của anh Hải bước đầu ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

ĐỨC NGHĨA